Unos 600 detenidos en Nueva Delhi antes de las protestas contra el Gobierno previstas para este sábado

Protestas para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral de India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi- Yanni Rawat / Zuma Press / Europa Press

Detenido el fundador del convocante Partido de las Cucarachas en un durante su viaje a la capital para encabezar la sentada

Más de 200 creadores de contenido y activistas políticos, investigados por publicaciones relacionadas con las manifestaciones

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 600 personas han sido detenidas durante la noche de este viernes y parte de la madrugada del sábado en la ciudad india de Nueva Delhi, en una jornada de protesta a las masivas manifestaciones convocadas para este sábado por el movimiento Partido de las Cucarachas (CJP) que ha ocasionado además la cancelación de más de 250 trenes y el cierre de hasta 45 estaciones de estaciones de metro.

Los manifestantes, que no cuenta con la autorización de los organismos pertinentes por no haber cumplido con los plazos, se han congregado en las inmediaciones del antiguo observatorio astronómico Jantar Mantar. Si bien aún se desconoce el balance oficial de asistentes a la marcha, el Gobierno central ha desplegado a más de 20.000 efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público, según ha informado la cadena india de televisión NDTV.

En un comunicado publicado en redes sociales, las fuerzas de seguridad han declarado que su cometido es impedir que los manifestantes entren en el distrito de Nueva Delhi y evacuarlos de las zonas restringidas lo antes posible.

A este fin, las Policía de la ciudad ha identificado un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros como "zona de alta sensibilidad", abarcando localizaciones clave, como Jantar Mantar, Janpath, la oficina de la Comisión Electoral y la sede de la propia Policía de Delhi. "Se desplegarán más de 6.500 efectivos en este tramo, convirtiendo la zona en una zona fuertemente custodiada", ha agregado un funcionario de seguridad indio en declaraciones al mismo medio.

Entre otras medias de seguridad, las inmediaciones de Jantar Mantar han sido delimitados con al menos siete barricadas dispuestas a lo largo de la carretera que conduce al lugar de la protesta. Asimismo, las autoridades han instalado altavoces y anuncios n distintos puntos estratégicos del recorrido previsto con mensajes que recuerdan a la población que no se ha concedido permiso para la manifestación.

Por otro lado, se ha implementado vigilancia adicional y controles a vehículos en las principales vías de acceso a la ciudad y se han inspeccionado hoteles, hostales y albergues, a cuyos propietarios se ha pedido que avisen a la Policía si sospechan que alguien alojado en su propiedad tiene intención de participar en la protesta.

MÁS DE 200 CREADORES DE CONTENIDO y ACTIVISTAS BAJO INVESTIGACIÓN

Las autoridades han hecho además un profundo barrido en distintas plataformas de redes sociales con el objetivo de identificar personas y cuentas que promuevan en sus perfiles la adhesión a las protestas de este sábado. Fruto de este escrutinio, al menos 200 creadores de contenido han pasado a estar bajo investigación y la Policía investiga ahora sus mensajes y publicaciones en busca de contenido relacionado con las movilizaciones. Algunos de ellos han sido ya arrestados.

Entre los detenidos figura el youtuber Dhruv Rathee, arrestado por agentes de la Policía de Delhi en su vivienda de Gurugram, hasta donde se desplazó un grupo de unos 50 efectivos. Rathee, que cuenta con 33 millones de suscripciones en YouTube y es conocido por sus críticas al Gobierno de Narendra Modi, había anunciado su participación en la convocatoria en un vídeo publicado este viernes por la noche en redes sociales.

En este contexto, la responsable jurídica del Partido de las Cucarachas, Ratna Singh, ha denunciado que varios policías acudieron a su domicilio y bloquearon su vehículo "sin ofrecer explicaciones".

En relación CJP, la Policía ha detenido asimismo al activista político Abhijeet Dipke, fundador del movimiento, y a otros miembros de la formación, entre ellos Saurav Das y Ashutosh Ranka, cuando acababan de aterrizar en un vuelo de Air India procedente de Bombay.

Dipke ha retrasnmitido la intervención policial en directo a través de Instagram, en un vídeo en el que se observa a los agentes acceder al avión. "Podrían haber esperado a que saliéramos. Vengan a arrestarnos, no tenemos miedo", se escucha decir el dirigente, que viajaba a la capital para sumarse a la cabeza de la movilización.

Los tres han sido trasladados desde el aeropuerto a un lugar no identificado. El CJP ha denunciado la operación y ha reclamado su puesta en libertad "inmediata e incondicional", al considerar que se trata de una "detención autoritaria" destinada a impedir la organización de una protesta pacífica.

El propio movimiento ha compartido un vídeo grabado con antelación en el que Abhijeet da cuenta de la detención y encomienda el encargado de Organización de CJP, Ajinkya Shinde, liderar la protesta en Jantar Mantar.

Así las cosas, desde el Partido de las Cucarachas han denunciado además la "impactantes represión" en todo el territorio de Dehli y han advertido al primer ministro indio, Nerendra Modi, de que "el mundo (le) está observando mientras hace añicos la democracia de la India".

"Están siendo detenidos por la Policía de Delhi solo por hacer su trabajo", ha criticado el movimiento en una publicación en redes sociales, tras conocer la detención del reportero de investigación Ayush Tiwari, del portal independiente Scroll.in, notificada previamente por una de sus colegas, que describió cómo "fue metido en una furgoneta y se lo llevaron". "Ni siquiera estaba en Jantar Mantar. Tenía su tarjeta de prensa exhibida adecuadamente", ha relatado.

Las detenciones se producen después de que las autoridades rechazaran este viernes la solicitud para celebrar la manifestación, alegando que no se había presentado con suficiente antelación y esgrimiendo motivos de seguridad y de procedimiento.