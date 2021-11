Abiy acusa al TPLF de "desestabilizar Etiopía" e intentar que el país "comparta el destino de Libia y Siria"

Dice que el grupo y sus aliados "buscan destruir el país" y pide "unidad" ante la "amenaza"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha acusado este miércoles al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y sus aliados de "desestabilizar Etiopía" y de intentar que el país "comparta el destino de Libia y Siria", ante los avances del grupo tras cerca de un año de conflicto en la región de Tuigray (norte).

Abiy ha publicado un comunicado con motivo del aniversario del ataque del TPLF contra la principal base del Ejército etíope en la capital de Tigray, Mekelle, que desencadenó la ofensiva militar, texto en el que ha abogado pro "trabajar juntos".

"Es estúpido esperar que nuestro Ejército se mantenga solo y anuncie la victoria. La victoria sobre la amenaza que suponen nuestros enemigos es inalcanzable si no trabajamos juntos", ha manifestado el primer ministro.

"La alianza de nuestros enemigos no es un producto de la propaganda. Es verdad. El propósito de estas fuerzas es claro. Buscan destruir un país, no construirlo. Tenemos saber que los duros esfuerzos para dañar la reputación de nuestro país son un engaño para facilitar el camino a Etiopía para compartir el destino de Libia y Siria", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que "no hay motivo por el que no haya que unirse cuando los enemigos están así de organizados". "Cualquiera que esté enfadado por la violencia causada a sus hermanos y hermanas no debe simplemente señalar con el dedo, sino expresar el deseo de salvar el país a través de actos", ha valorado.

Abiy ha hecho hincapié en que "la Historia realizará su juicio en el futuro" y ha agregado que "los cobardes serán recogidos en los anales de la historia como cobardes y los maliciosos serán recordados como tal". "Está claro que los terroristas serán recordados durante generaciones por su traición", ha dicho.

En este sentido, ha recordado el ataque del TPLF contra la base militar en Mekelle, que se saldó con numerosos muertos y la captura de armamento. "El Mando Norte no estaba constituido por personal de un área. Era una fuerza que integraba a amharas, oromos, sidamas, wolaytas, afaris, gambellas, gurages, hadiyas y muchas otras naciones y nacionalidades, organizadas para proteger el país", ha destacado.

Abiy ha incidido en que "durante 20 años, los miembros del Mando Norte vivieron en aislamiento, lejos de sus hogares y protegiendo las fronteras con honor a la nación". "Al margen de mostrar compasión y buena voluntad, el Mando Norte nunca tuvo intenciones malignas contra la región de Tigray y su gente", ha dicho.

De esta forma, ha denunciado que "el TPLF les recompensó con un traicionero acto de deslealtad" y ha destacado que "a diferencia del grupo terrorista, ni los enemigos que vinieron a invadir Etiopía empezaron atacando la base principal (del país)".

"No lanzaron su invasión matando a altos cargos militares y saqueando armamento pesado. Si bien no hay guerra santa, hay límites a la crueldad. Nadie ha ejercido el nivel de crueldad contra Etiopía que está cometiendo el grupo terrorista", ha argüido, en referencia al TPLF.

Abiy ha insistido en que este ataque fue "un ataque atroz cometido directamente contra Etiopía" y ha denunciado que el grupo "desnudó los cadáveres y los lanzaron a campo abierto como alimento para las bestias salvajes".

"Al hacerlo, el grupo tenía dos objetivos. El primero era avergonzar y castigar al Mando Norte, haciendo a sus miembros sentirse débiles e indefensos. El segundo era crear desconfianza y discordia entre las fuerzas para que sospecharan unos de otros", ha explicado.

Así, ha incidido en que las fuerzas de seguridad "no respondieron como ellos esperaban" y en que "en tres semanas (...) se reagruparon rápidamente y lograron enviar a los terroristas a los desiertos, capturar a la mayoría de la cúpula del TPLF para llevarla a la justicia".

"Durante el último año, nuestro Ejército ha combatido en muchas batallas con el grupo terrorista y ha pagado un alto precio. Durante la guerra, el Ejército ha luchado con valentía y sacrificio por su patria", ha ensalzado.

Por otra parte, ha criticado al TPLF por rechazar la declaración de un alto el fuego unilateral en junio y ha acusado al grupo de "seguir infligiendo una violencia inimaginable contra el pueblo etíope en las regiones de Amhara y Afar".

"Junto a su cómplice destructor Shene, --en referencia al grupo rebelde Ejército de Liberación de Oromía (OLA)--, que está provocando graves peligros en algunas zonas de Wlllega, en la región de Oromía, están desestabilizando Etiopía". "Otras fuerzas destructivas han movilizado también a sus agentes dentro y fuera del país y están usando todas sus capacidades en una campaña destructiva contra Etiopía", ha zanjado.

EL ESTADO DE EMERGENCIA

El comunicado ha sido publicado un día después de que el Gobierno aprobara la declaración del estado de emergencia a causa de los avances del TPLF, que durante los últimos días ha tomado as localidades de Dessie y Kombolcha, en Amhara.

Abiy dijo a través Twitter que "todo el mundo estará a prueba hasta que termine la prueba". "Debemos adaptar nuestras vidas en este momento de exigencia hasta que nuestros problemas sean resueltos rápidamente y volvamos a una vida normal", agregó.

"Esperar a que las cosas se solucionen como en tiempos de paz sólo provocará que la paz nunca llegue. El estado de emergencia se ha declarado para acortar el periodo de tribulaciones y dar una solución adecuada", destacó.

"Por ello, pido a todos los ciudadanos que hagan su parte, como requiere la situación, respetando las directrices de la proclamación, cooperando con las fuerzas de seguridad y dando la ayuda necesaria", zanjó.

Las autoridades de la capital, Adís Abeba, instaron el martes a los ciudadanos a armarse y proteger los barrios ante el avance de los rebeldes. Las armas deberán ser registradas en la Policía en los próximos dos días, indicaron.

Estas decisiones llegan después de los avances del TPLF y de que el grupo confirmara contactos con el OLA, escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018, que ha lanzado también ofensivas en la región de Oromía, lo que amenaza con una expansión del conflicto a nivel nacional.

"DECEPCIÓN" CON EEUU

En otro orden de cosas, el Ministerio de Comercio etíope ha mostrado su "extrema decepción" con la "amenaza" de Estados Unidos de retirar las ventajas comerciales al país a causa del conflicto y ha dicho que "estas acciones revertirán los significativos avances económicos en el país y golpearán de forma injusta a mujeres y niños".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes la salida inminente de Etiopía, Guinea y Malí de las ventajas comerciales contempladas en la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA, por sus siglas en inglés), una represalia por las violaciones de Derechos Humanos y las derivas antidemocráticas en estos tres países.

"Etiopía seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para corregir cualquier error no intencionado o percibido", ha señalado en un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en la red social Facebook, en el que ha pedido que Estados Unidos "dé marcha atrás antes del 1 de enero de 2022".

"Pedimos a Estados Unidos que apoye nuestros esfuerzos para restaurar la paz y el Estado de Derecho, no que castigue a nuestro pueblo por hacer frente a una fuerza insurgente que está intentando derrocar a nuestro Gobierno democráticamente elegido", ha subrayado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el Gobierno etíope se toma en serio todas las denuncias sobre abusos de los Derechos Humanos" y ha destacado que hay investigaciones en marcha "para garantizar la rendición de cuentas". "El Gobierno de Etiopía está comprometido a garantizar que todos los responsables de crímenes graves serán llevados ante la justicia", ha apostillado.