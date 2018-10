Abogado del TUE dice que la tala del bosque de Bialowieza en Polonia vulnera normas de protección de hábitat

Actualizado 20/02/2018 13:40:51 CET

Varsovia dice que la opinión no es vinculante pero cumplirá la sentencia final

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Yves Bot, ha dado la razón este martes a la Comisión Europea al concluir que la tala de árboles del bosque virgen de Bialowieza autorizada por las autoridades polacas vulnera las normas europeas de protección de los hábitats naturales y aves.

El Gobierno polaco triplicó casi la explotación de madera en el distrito forestal de Bialowieza en 2016 para combatir la propagación de un escarabajo y, un año después, autorizó --por motivos de seguridad pública y para reducir el riesgo de incendio-- la tala y retirada de árboles secos y colonizados por el 'Ips typographus' en 34.000 de las 63.147 hectáreas que comprenden la superficie total de lugar del bosque Bialowieska, uno de los bosques naturales mejor conservados en toda Europa, con muchos árboles centenarios y especies de interés.

El bosque pertenece desde 2007 a la red Natura 2000, el espacio protegido a nivel europeo por la riqueza de sus hábitats naturales y especies animales, y también está calificado como zona de protección especial para aves, protegido igualmente por la directiva comunitaria de aves. La parte polaca del bosque, dividido administrativamente entre Polonia y Bielorrusia, fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1976 y Patrimonio de la Humanidad en 1979.

La Comisión Europea reclamó en julio de 2017 al Tribunal de Justicia de la UE que obligase a Polonia a abandonar la tala de árboles y retirada de piceas centenarias muertas hasta que resolviera el fondo del asunto y que le impusiera una multa en caso de no respetar dicha orden.

El Tribunal de Justicia de la UE prohibió a finales de julio a Polonia continuar con la tala del bosque por el "grave e irreparable daño que podría causar la explotación del bosque a un entorno natural", cuyo valor es inestimable y amenazó, en un auto posterior a finales de noviembre, con multarle con 100.000 euros diarios si continuaba dicha tala.

En su opinión publicada este martes, el abogado general del TUE ha concluido que las actuaciones de las autoridades polacas en el bosque Bialowieza "pueden provocar indudablemente un deterioro de los lugares de reproducción de especies protegidas" y propone al Tribunal de Justicia que declare el cumplimiento por parte de Polonia sus obligaciones de conservación y protección de dicho espacio en virtud de las directivas de hábitats y aves, dando así la razón a la Comisión Europea.

El abogado general concluye que las autoridades polacas no han aplicado las medidas "necesarias" para conservar el bosque y sus medidas no pueden justificarse para combatir la propagación del escarabajo, sin precedentes, a la luz de las opiniones divergentes de la comunidad científica y les afea que, por el contrario, han vulnerado el principio de cautela al no evaluar debidamente, como exige la normativa, el perjuicio potencial para la conservación y la integridad del espacio de sus intervenciones, ni contemplar medidas alternativas o compensatorias.

Sus conclusiones, en las que da la razón a la Comisión Europea, no vinculan al Tribunal de Justicia europeo pero este suelen seguirlas en la mayoría de los casos cuando resuelve el asunto. El ministro de Medio Ambiente polaco, Henryk Kowalczyk, ha dejado claro en un comunicado que la opinión del abogado general del tribunal europeo no es vinculante pero ha confirmado que "Polonia cumplirá la sentencia final sobre el bosque Bialowieza", según informa Reuters. Varsovia cuenta con que la sentencia final se conozca en abril.

LA COMISIÓN NO AVANZA SI PEDIRÁ MULTA O NO

Polonia deberá ajustarse lo más rápidamente posible a la normativa europea si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento. Si no cumple la Comisión podrá pedir que le imponga una multa el Tribunal de Justicia de la UE, que también podría imponer sanciones en primera instancia, a petición del Ejecutivo comunitario, en caso de que las autoridades polacas no hayan comunicado las medidas adoptadas para cumplir la normativa europea.

"Tomamos nota de la opinión del abogado general. Nunca comentamos opiniones del abogado general. Esperaremos a la conclusión final del tribunal", ha explicado en rueda de prensa el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

El portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio, ha evitado aclarar si pedirán una multa para Polonia o si creen que ya cumple con la normativa a la luz de las medidas interinas comunicadas.

"Estamos evaluando la información", ha explicado. "Respecto a las medidas interinas, recibimos una respuesta de Polonia el 19 de enero. Seguiremos supervisando el cumplimiento de las medidas interinas hasta que estén en vigor, es decir, hasta que se emita una sentencia final", ha precisado.