Al menos cuatro muertos por una explosión en un edificio de Leicester (Reino Unido)

Actualizado 26/02/2018 9:42:15 CET

La Policía descarta que el incidente esté vinculado con el terrorismo y busca a varias personas todavía no localizadas

LONDRES, 26 (EUROPA PRESS)

Al menos cuatro personas han muerto como consecuencia de una explosión que ha destruido el domingo por la noche un edificio de dos plantas que albergaba una tienda y una vivienda en la localidad de Leicester, según ha informado en un comunicado la Policía.

La Policía del condado de Leicester ha señalado que la deflagración se registró en torno a las 19.00 horas en un edificio situado en Hinckley Road. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos y de Rescate, unidades del Servicio de Ambulancias de East Midlands.

El personal de emergencias continúa en el lugar de la explosión buscando entre los escombros y realizando las investigaciones pertinentes. "En este momento, hay cuatro víctimas mortales confirmadas y cuatro personas continúan en hospitales, una de ellas con heridas graves", ha indicado la Policía.

La vía Hinckley Road permanece cerrada en ambos sentidos y la Policía ha pedido a los vehículos que eviten circular por la zona. El superintendente Shane O'Neill ha destacado que hay "un elevado número de recursos" de varias agencias desplegados en el lugar de los hechos y que permanecerán allí durante todo el día.

"Sabemos que la explosión y el incendio posterior habrán causado una importante preocupación a los residentes y a los propietarios de comercios de la zona y nos gustaría agradecer a las personas su apoyo y paciencia mientras los equipos continúan haciendo su trabajo en el lugar de los hechos", ha afirmado el mando policial.

O'Neill ha dicho que hay personas que "todavía no han sido encontradas" y ha subrayado que continúan los esfuerzos para localizarlas. "Cuando el lugar sea considerado seguro, una investigación conjunta con el Servicio de Bomberos y de Rescate del condado de Leicester comenzarán a analizar las circunstancias que rodean al incidente, que en este momento no está siendo vinculado con el terrorismo", ha afirmado.

