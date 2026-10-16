La activista iraní Masih Alinejad critica a España por "estrechar manos" con regímenes autoritarios

La activista iraní, Masih Alinejad, durante la entrega el XIII Premio FAES de la Libertad. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista iraní Masih Alinejad ha criticado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "estrechar las manos" con regímenes autoritarios tras denunciar la opresión de las autoridades iraníes contra las mujeres en su país.

Alinejad ha visitado España para recibir este viernes en Madrid el XIII Premio FAES de la Libertad, ex aequo con Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor ruso Aleksei Navalni y la disidente cubana Rosa María Payá.

La activista ha estado acompañada durante su discurso de un grupo de exiliadas iraníes que perdieron parcialmente su vista en episodios, aseguran, de represión policial contra las manifestaciones de mujeres en la república islámica.

"Han sido cegadas por el mismo régimen con el que el primer ministro Sánchez ha estrechado sus manos", ha declarado Alinejad durante su asistencia al evento, en el que ha considerado que "hay España más allá" del presidente del Gobierno.

"Si de verdad existen buenas relaciones con la república islámica, exija que pongan fin a las ejecuciones en masa", ha añadido.

La activista, en un mensaje adicional sobre su comparecencia publicado ya en sus redes sociales, también ha extendido sus críticas al "régimen de los mulás" afganos, los talibán, que también están siendo "legitimados" por Europa, según entiende.

La Unión Europea, cabe recordar, no reconoce oficialmente al gobierno de los talibanes en Afganistán pero sí ha mantenido reuniones técnicas con delegados de las autoridades afganas para tratar cuestiones migratorias.

"Las historias de estas mujeres", ha añadido, "no tratan únicamente sobre Irán, sino que son una advertencia: luchan para que su país pueda ser libre, y para que sus democracias se mantengan a salvo de la misma oscuridad que llama a su puerta".

"Podéis seguir ejerciendo diplomacia, pero no vendáis nuestros ojos por ella. Ponéos del lado de las mujeres de Irán", ha concluido.