Activistas birmanos denuncian que una influyente abogada del partido de Suu Kyi sigue detenida en una base militar

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Activistas birmanos han denunciado este martes que Daw Ywet Nu Aung, una prominente abogada de partido de la ex 'líder de facto' del país Aung San Suu Kyi, sigue detenida en una base del Ejército de Birmania e imputada por terrorismo a la espera de ser trasladada a prisión.

La influyente letrada fue detenida a finales de abril después la apertura del caso en su contra y actualmente se encuentra en la base militar cercana al Palacio Mandalay, tal y como ha informado el diario 'The Irrawaddy'. La abogada formaba parte del equipo legal de Zaw Myint Maung, subsecretario general de la Liga Nacional para la Democracia (LND).

La junta militar birmana la ha acusado de fundar las Fuerzas de Defensa del Pueblo y la ha acusado de terrorismo, por lo que continúa bajo custodia. "Todavía no ha sido juzgada. Solo seremos capaces de verla cuando aparezca en el juzgado. Hasta donde sabemos, no han dejado que su familia la visite", ha señalado otro abogado en condición de anonimato.

"No sabemos si asistirá al juicio de forma telemática. La ley establece que los sospechosos pueden pasar hasta 28 días bajo custodia, así que suponemos que no ha sido juzgada porque no ha sido trasladada todavía a prisión", ha indicado.

El pasado 28 de abril, el equipo legal de Zaw Myint Maung denunció su desaparición en el marco de una serie de ataques llevados a cabo por milicias cercanas a la junta que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021.