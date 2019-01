Acusado el alcalde de la ciudad filipina de Daraga por el asesinado de un diputado

Publicado 03/01/2019 14:30:28 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) ha acusado este jueves al alcalde de la ciudad de Daraga, Carlwyn Baldo, de ser el autor intelectual del asesinato del diputado Rodel Batocabe, que pretendía competir por el mando del Gobierno municipal.

Según ha contado en rueda de prensa el director general de la PNP, Oscar Albayalde, Baldo contrató a siete personas --antiguos rebeldes y militares-- para matar a Batocabe. "Parece ser que les pagó" cinco millones de pesos filipinos (unos 84.000 euros), ha dicho, citado por la cadena local ABS-CBN.

La Policía ha imputado cargos de homicidio a Baldo y a los siete sicarios, que ya han sido identificados. El caso está resuelto pero no cerrado porque los autores materiales todavía no han sido arrestados. "Haremos todo lo posible para detenerlos", ha afirmado Albayalde.

"Afirmo mi inocencia (...) Soy un objetivo fácil pero eso no me hace culpable", ha declarado Baldo en una rueda de prensa. "No olvidemos que mientras soy usado como chivo expiatorio los verdaderos responsables de este crimen siguen libres e impunes", ha subrayado.

Batocabe, de 52 años, estaba repartiendo regalos de Navidad en Daraga el pasado 22 de diciembre cuando él y su escolta fueron tiroteados por varios hombres armados. El diputado planeaba presentarse a las elecciones a la Alcaldía de Draga el próximo mes de mayo.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos (unos 840.000 euros) para quienes proporcionaran información que condujera a la captura de los culpables. Este jueves, tras conocer la imputación de Baldo, ha advertido en contra de amenazar a la familia del diputado asesinado.

"Si hay algún pariente (de Batocabe) que quiere presentarse (a las elecciones municipales), la mujer o su hijo, no les amenacéis. Si lo hacéis, os abofetearé en el Ayuntamiento. ¿Queréis probar? Os aseguro que al día siguiente estaré allí y os abofetearé", ha enfatizado.

Justin Batocabe, el hijo de la víctima, ha dado las gracias a la Policía por resolver el caso. "Nos ayuda psicológicamente, pero aceptar que fue asesinado por dinero, por motivos políticos, es algo que no podemos hacer", ha declarado. Sobre su futuro en Daraga, ha dicho que todavía no se ha decidido quién sustituirá a su padre como candidato.