La aerolínea Plus Ultra garantiza la seguridad de sus tripulaciones en Venezuela

Publicado 11/03/2019 22:33:37 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Plus Ultra ha subrayado este lunes que se hace cargo de garantizar la seguridad de sus tripulaciones en Venezuela después de que se haya difundido la información sobre un supuesto ataque a profesionales españoles en el Aeropuerto Internacional de Maiquteía, en Caracas.

"Independientemente de la seguridad de nuestras operaciones, las tripulaciones de Plus Ultra que pernoctan en Maiquetía tienen la protección proporcionada por la Guardia Nacional Bolivariana, la propia del hotel y la seguridad privada facilitada por la compañía", subraya la empresa.

En cuanto a las consecuencias del apagón que afecta a Venezuela del pasado jueves, Plus Ultra reconoce cortes intermitentes en el suministro eléctrico en Maiquetía. "Dichos cortes afectan al normal desarrollo de las operaciones aéreas, facturación, seguridad, inmigración, etcétera", por lo que tanto Plus Ultra como otras compañías han tenido que cancelar varios vuelos. Los vuelos cancelados por Plus Ultra este pasado fin de semana han sido Madrid-Caracas-Madrid y Tenerife-Caracas-Tenerife.

Por último, explica que la Gerencia del aeropuerto de Maiquetía ha confirmado la normalización de las operaciones a partir del martes 12 de marzo, por lo cual Plus Ultra reanudará sus vuelos desde esa fecha.