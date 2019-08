Agredido en un "ataque premeditado" el analista político británico de izquierda Owen Jones

Publicado 18/08/2019 13:27:09 CET

LONDRES, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El analista político británico de izquierda Owen Jones fue agredido en la madrugada del sábado en lo que él mismo ha descrito como un "ataque premeditado" a la salida de un pub londinense en el que celebró su 35º cumpleaños.

Jones denuncia que recibió patadas y puñetazos en un ataque de un grupo de hombres que le tiraron al suelo. El ataque se produjo en torno a las 3.00 horas de la madrugada, cuando él y sus amigos se despedían a la salida de un pub.

"Estábamos a unos 30 metros diciéndonos adios cuando cuatro hombres se dirigieron directamente a mí: uno de ellos me dio una patada de karate en la espalda y me tiró al suelo y después empezaron a darme patadas en la cabeza y la espalda mientras mis amigos intentaban retirarlos y también recibieron varios puñetazos cuando trataban de defenderme", ha relatado Jones, según recoge el diario 'The Guardian', en el que escribe habitualmente.

"Era claramente un ataque premeditado y yo era su objetivo. Todos me atacaron a mí y solo se volvieron contra mis amigos cuando intentaron defenderme", ha añadido el conocido politólogo de izquierdas.

"Activistas de ultraderecha me han atacado repetidamente en la calle en el último año y en ocasiones han intentado agredirme o me han lanzado insultos homófobos. Otro ultraderechista me ha hecho fotos y ha publicado amenazas y un vídeo", ha explicado.

Jones ha asegurado que ya ha alertado a la Policía y ha revelado que sus amigos le decían que solo era cuestión de tiempo que pasara algo así. "Teniendo en cuenta el contexto, parece impensable que no sea un ataque premeditado por motivos políticos", ha remachado.

Así, ha denunciado un "auge de una ultraderecha envalentonada, cada vez más violenta en sus actuaciones contra las minorías y la gente de izquierda". "Los políticos y un sector preocupantemente amplio de los medios de comunicación les están radicalizando", ha añadido.

Scotland Yard ha confirmado una agresión de cuatro hombres a un joven de unos 30 años. "Ninguno de los heridos tuvo que ser atendido en un hospital ni por el servicio de ambulancias de Londres. No se han realizado detenciones", ha apuntado la Policía.

La directora de 'The Guardian', Katharine Viner, ha condenado este "lamentable ataque" contra Jones. "Los ataques violentos contra periodistas o activistas no tienen cabida en una sociedad democrática", ha señalado.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, también ha enviado un mensaje de "solidaridad" a Jones. "Owen cree que es un ataque por motivos políticos y sabemos que la ultraderecha está activa en nuestro país", ha advertido. "Un ataque contra un periodista es un ataque contra la libertad de expresión y nuestros valores fundamentales", ha remachado.