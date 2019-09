Air China no tiene previsto comprar la aerolínea hongkonesa Cathay Pacific

Publicado 09/09/2019 7:06:24 CET

SINGAPUR, 9 Sep. (Reuters/EP) -

La aerolínea Air China Ltd no tiene previsto comprar la compañía hongkonesa Cathay Pacific Airways Ltd, según ha confirmado un director de la aerolínea estatal china al periódico 'South China Morning Post'.

"Basándome en lo que sé, no creo que eso esté en ninguna parte de la agenda", ha afirmado el director de Air China Stanley Hui al periódico después de ser preguntado sobre si la aerolínea podría intentar comprar la empresa Cathay.

La aerolínea de Hong Kong se ha convertido en la mayor empresa víctima de las protestas antigubernamentales después de que China exigiera que se suspendiera al personal implicado en las manifestaciones, que han llevado a la antigua colonia británica a sufrir una gran crisis política.

El presidente de Cathay, John Slosar, anunció la semana pasada sus planes de dimitir en noviembre, apenas tres semanas después de que el director general Rupert Hogg se marchara en medio del creciente control por parte de las autoridades reguladoras.

Air China es el segundo mayor accionista de Cathay, por detrás de la compañía Swire Pacific Ltd, que cuenta con una participación del 45 por ciento. Patrick Healy, ejecutivo de Swire desde hace mucho tiempo, fue nombrado la semana pasada sustituto de Slosar.

Varios analistas creen que sería lógico que Air China se hiciera cargo del resto de Cathay en el futuro. Sin embargo, Hui ha explicado al periódico 'South China Morning Post' que cualquier movimiento dirigido por Pekín que cambiara la propiedad de Cathay Pacific podría enviar una señal equivocada a los inversores extranjeros.