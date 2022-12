El alcalde de Moscú se desplaza a la "línea de defensa" y asegura que "el ambiente es de lucha"

Archivo - El alcalde de la capital de Rusia, Moscú, Sergei Sobyanin - PAVEL BEDNYAKOV/KREMLIN POOL / ZUMA PRESS / CONTAC



MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha informado este viernes de que se ha desplazado hasta la "línea de defensa" de la guerra en Ucrania, y ha asegurado que allí el ambiente que se respira "es de lucha".

Según ha detallado el alcalde de la capital rusa en su canal de Telegram, el Ejército ahora está inmerso en trabajos de refuerzo de las líneas defensivas, donde se están cavando zanjas antitanque y trincheras.

Asimismo, Sobyanin ha informado de que desde Moscú se está garantizando el suministro eléctrico y de calefacción a los puestos avanzados rusos, donde también se están construyendo puestos de médicos.

"Hoy he visitado la zona. He hablado con constructores y militares. He conocido a los combatientes movilizados desde Moscú. El ambiente es el de lucha", ha reconocido el alcalde capitalino, quien ha incidido en que entre las filas rusas hay muchos ciudadanos de Moscú.

En este sentido, ha garantizado que las órdenes de movilización parcial, decretada el 21 de septiembre por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fueron cumplidas en su totalidad. Tras concluir esta operación de reclutamiento, Rusia confirmó que 300.000 personas habían engrosado sus filas.

Finalmente, Sobyanin ha garantizado su colaboración con el Ministerio de Defensa de Rusia, a quien seguirá brindando apoyo logístico.