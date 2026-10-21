Alcanzados dos petroleros por proyectiles de origen desconocido en el golfo Pérsico

Archivo - Petrolero en el estrecho del Bósforo en Turquía. - Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo
MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha informado de dos incidentes con buques en el golfo Pérsico que han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido.
Uno de los altercados se ha vivido 30 millas naúticas, unos 55 kilómetros, al sureste de Al Faw, en Irak, después de que el capitán de un buque petrolero haya informado de que la embarcación había sido alcanzada por un proyectil de origen desconocido.
"Toda la tripulación está a salvo y que no se han notificado daños ni impacto medioambiental", ha detallado la entidad de vigilancia marítima.
Por otra parte, el segundo incidente ha tenido lugar 11 millas náuticas, unos 20,3 kilómetros, al oeste de Buja, Omán, donde las autoridades locales han informado de que otro petrolero "ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido", provocando un incendio que ya ha sido "extinguido".
"El buque petrolero se encuentra actualmente fondeado. Se informa de que toda la tripulación está a salvo", ha indicado UKMTO, que ha pedido a los buques que naveguen por la zona que actúen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa.