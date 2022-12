Alemania apoya la propuesta de Ucrania para celebrar una conferencia internacional de paz

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock - Annette Riedl/dpa

BERLÍN, 28 Dic. (DPA/EP) -

El Gobierno de Alemania ha mostrado este miércoles su apoyo a la propuesta del ministro Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, para celebrar una conferencia internacional de paz y ha recalcado que "en principio, cualquier propuesta para poner fin a la guerra de agresión rusa es buena y correcta".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Christofer Burger ha destacado que corresponde al Gobierno de Ucrania decidir sobre la celebración, el calendario y el contenido de posibles negociaciones con Rusia, si bien ha destacado que Moscú "no da muestras de abandonar sus objetivos bélicos originales".

Así, ha hecho hincapié en que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado recientemente que Moscú "sigue trabajando firmemente por la destrucción de la condición de Estado de Ucrania". "Tenemos que tomar nota de ello, y por eso nuestro apoyo a Ucrania, a su derecho a la autodefensa, sigue sin disminuir".

Burguer ha manifestado además que Alemania lleva mucho tiempo prestando apoyo diplomático en cuestiones que son consideradas importantes por Ucrania para un acuerdo de paz, incluido el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra en el marco de la invasión, desatada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Durante la jornada de este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado que no hay "plan de paz" alguno con Ucrania si no tiene en cuenta el actual estatus de las cuatro regiones ucranianas anexionadas recientemente tras la celebración de unas dudosas consultas populares que no han sido reconocidas más allá de Moscú y Minsk.