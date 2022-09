Alemania descarta aplicar condicionantes al suministro de armas a Ucrania

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La embajadora alemana en Kiev, Anka Feldgusen, ha aclarado que Berlín no pone ningún tipo de restricción ni condicionante al uso de armamento suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"He leído sobre supuestas demandas de otros socios. No he leído ni oído nada sobre esto en Alemania. He estado en Alemania en una conferencia de embajadores, y no se ha mencionado", ha dicho Feldgusen en una entrevista para European Pravda, recogida por Ukrinform.

Según ha añadido la embajadora en Kiev, las autoridades alemanas son conscientes de que, una vez que se suministra armamento a Ucrania, Berlín ya no puede influir en lo que se hará con dicho material.

Por otro lado, Feldgusen ha reiterado la negativa de Alemania a reconocer los referéndums de adhesión a Rusia celebrados en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, ambas cuatro regiones del este de Ucrania bajo control ruso.

"Para nosotros, este es el territorio de Ucrania, y Ucrania hace lo que considera necesario en todo el territorio. Nada cambiará para nosotros", ha dicho la representante alemana respecto a unos plebiscitos cuyos resultados arrojan más del 95 por ciento de apoyo a la adhesión a Rusia.