Alertan de un posible "tsunami volcánico" por la erupción en el volcán Taal de Filipinas

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas ha elevado a Alerta 4 el nivel --inminente erupción peligrosa-- tras una intensificación de la actividad volcánica en la caldera del volcán de Taal, donde se ha formado un lago, y ha advertido de la posibilidad de que se produzca un "tsunami volcánico".

Este fenómeno se produce cuando el agua del lago de la caldera del volcán es desplazada por la deformación del fondo del lago debido al ascenso del magma, explica el organismo en su último boletín.

Además podría haber vertido de material piroclástico al lago y se podrían producir deslaves debido a la actividad volcánica. Mientras, continúan los temblores de tierra y la caída de cenizas y vapores.

"La actividad eruptiva del cráter principal del volcán Taal se ha intensificado y la erupción ha causado ya una columna de vapor de entre 10 y 15 kilómetros de altitud, rayos volcánicos y ceniza húmeda hasta localidades como Quezon City", ha explicado el Instituto.

I captured this moment just the right moment stay safe especially to those leaving nearby taal volcano pic.twitter.com/x612dgF2L8