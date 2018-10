Rusia se ofrece a colaborar con Reino Unido pero niega su implicación en el caso del ex espía Sergei Skripal

Actualizado 06/03/2018 11:33:23 CET

MOSCÚ, 6 (EUROPA PRESS)

Rusia está dispuesta a colaborar con Reino Unido en la investigación del caso de Sergei Skripal, un ex espía ruso condenado por vender información a las autoridades británicas que ha enfermado tras entrar en contacto en el país europeo con una sustancia desconocida, según ha informado este martes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

"Moscú siempre está abierto a la interacción", ha dicho Peskov, en la rueda de prensa diaria, interrogado sobre una posible colaboración con Downing Street para determinar la causa de la repentina enfermedad de Skripal, si bien ha aclarado que de momento no ha habido ninguna petición al respecto.

No obstante, ha indicado que el Gobierno ruso "no tiene ninguna información" sobre esta "trágica situación". "Ya saben cómo llegó a Occidente, a consecuencia de qué decisiones y acciones", ha enfatizado, de acuerdo con la agencia de noticias Sputnik.

El caso, que en un primer momento quedó en manos de la Policía de Wiltshire, cuenta ahora con la cooperación de la Unidad Antiterrorista de Scotland Yard. "Estamos hablando con testigos, recogiendo muestras forenses, haciendo trabajo toxicológico. Eso nos ayudará a encontrar la respuesta", ha dicho Mark Rowley, jefe antiterrorista, a BBC.

Rowley ha rehusado especular sobre un posible atentado contra Skripal, si bien ha recordado que "los exiliados rusos no son inmortales". "Puede que haya una tendencia a las teorías de la conspiración", pero no podemos olvidar que puede haber "amenazas estatales", ha subrayado.

Skripal y una mujer de unos 30 años enfermaron el domingo, tras pasar la tarde en un centro comercial de Salisbury, y fueron encontrados inconscientes en un banco cercano. "Él hacía movimientos extraños. Miraba al cielo", ha contado una testigo a BBC.

Desde entonces permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos han determinado que su estado se debe a que estuvieron en contacto con una sustancia que aún no han podido identificar. Algunos medios británicos señalan que podría tratarse de fentanilo, una droga sintética "10.000 veces más potente que heroína", apunta 'The Telegraph'.

Skripal, un ex coronel de la Inteligencia Militar de Rusia de 66 años, fue condenado en 2006 a 13 años de cárcel por espiar para Reino Unido. Habría entregado información sensible al MI6 sobre las células rusas en Europa a cambio de pagos de dinero que habría ingresado a través de una cuenta bancaria en España, de acuerdo con Reuters.

Fue uno de los presos liberados por Rusia en el marco de un canje de espías acordado con Estados Unidos en 2010, el mayor que se ha llevado a cabo desde la Segunda Guerra Mundial. Se hizo en una terminal comercial del aeropuerto internacional de Viena, con dos aviones, uno de Washington y otro de Moscú, en paralelo.

Los agentes rusos, entre los que se encontraba la célebre espía Anna Chapman, fueron recibidos como héroes por el presidente, Vladimir Putin, de quien depende directamente el GRU.

Skripal se trasladó entonces a Reino Unido, donde había recibido asilo y vivía sin llamar la atención hasta el pasado domingo.

El caso recuerda al del ex agente Alexander Litvinenko. Una investigación británica determinó que Putin ordenó su muerte. Falleció en 2006 en Londres envenenado con polonio 210, una sustancia radiactiva. Otro ex espía Alexander Perepilichny, que ayudó en una investigación suiza sobre blanqueo de dinero, fue encontrado muerto en 2012 en Reino Unido.

The scene where Russian former spy Sergei Skripal, 66, was found critically ill remains cordoned off. Forensics tents and vans surround the police tape pic.twitter.com/DDf8uHLO1j