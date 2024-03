Antonio Ecarri se desmarca de la "improvisación" opositora y reivindica un "cambio seguro" en Venezuela

Plantea una "amnistía general" en caso de vencer las elecciones: "Cuando vienes de una guerra, tienes a dos bandos con las manos ensangrentadas"



La terna de candidatos a las elecciones presidenciales de julio en Venezuela incluye el nombre de Antonio Ecarri, presidente de Alianza del Lápiz y que no duda en proclamarse "independiente". Critica la "improvisación" de la principal plataforma opositora y busca una "coalición plural" que, con los votos incluso de chavistas desencantados, pueda lograr un "cambio seguro" con el que el país pueda curarse a partir de julio sus propias "heridas".

Ecarri figura en la terna ya confirmada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al cierre de un convulso proceso de inscripción en el que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que no había podido registrar a su candidata, Corina Yoris, nombrada ya como 'plan B' para solventar la inhabilitación de María Corina Machado, vencedora de las primarias de 2023.

Ecarri, hijo del 'embajador' designado para España por el también opositor Juan Guaidó, no duda en marcar distancias de la PUD y alega, en una entrevista a Europa Press, que ya desde un primer momento descartó participar en las primarias por "la falta de reglas claras". "Ya sabía de las trapisondas que siempre hacen", afirma, apuntando que él mismo se lo había "advertido" a Machado.

"Todos sabemos las condiciones en las que estamos", explica Ecarri, que cree que en ese proceso debían haber quedado claras las reglas del juego también para "la sustitución del candidato", habida cuenta de que sobre la exdiputada pesaba una inhabilitación.

A su juicio, todo formaba parte de una estrategia para terminar colando 'in extremis' la candidatura del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, representante de "esa vieja casta política" venezolana que "es lo que trajo el chavismo" en 1998. Según Ecarri, el plan pasaría por "imponer un candidato inmensamente rechazado" bajo el paraguas de un "chantaje" político: "Si no estás con él, estás con Maduro".

En este sentido, señala que no hay que buscar fuera de la PUD a los "alacranes", el término con el que suele describirse a los opositores que se desmarcan de la mayoría para ser supuestamente comparsas del Gobierno. "El alacrán lo tenían dentro del zapato", ironiza.

"UN PLAN MUY CLARO DE GOBIERNO"

Ecarri dice encabezar un movimiento que va desde el centro-izquierda al centro-derecha y lleva bajo el brazo "un plan muy claro de gobierno, más allá de esloganes". Apuesta por una economía de libre mercado, pero abogando por la educación pública, una suerte de "liberalismo con orden" para ayudar a Venezuela a superar una crisis "gravísima" en el terreno humanitario pero que arrastra también los efectos de haber "apagado" su industria petrolera.

"Venezuela es un país que, hoy por hoy, tiene que sanearse para poder lograr la normalidad", explica, para lo cual confía en lograr el apoyo de sectores de todo tipo. "A mí no me importan solamente los votos de María Corina, me importan los votos del chavismo disidente, del chavismo que creía en Hugo Chávez y hoy se siente absolutamente inconforme", agrega.

Ecarri admite que es capaz de hablar con las actuales autoridades chavistas "para atender las necesidades del país", en una mano tendida que dista del distanciamiento por el que abogan otros partidos opositores, más allá de los procesos de negociación abiertos entre las partes.

Considera, además, que no se puede ir con la "chequera de la venganza", lo que pasaría entre otras cosas por una "amnistía general". "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra", afirma el líder de Lápiz, que pone como ejemplo de buenas prácticas la Transición española, "esos episodios donde Adolfo Suárez se tuvo que sentar con Santiago Carrillo".

"Cuando vienes de una guerra, tienes a dos bandos con las manos ensangrentadas". Por ello, apuesta por un país en el que "todo el mundo conviva", en el que "está habilitado Diosdado Cabello (número dos del PSUV) y María Corina Machado".

Como presidente, Ecarri aspira además a reformar el poder judicial para que sea "objetivo e independiente" y atisba un escenario de colaboración con la Asamblea Nacional, actualmente dominada por el chavismo tras unas elecciones, las de 2020, en las que no participaron los principales partidos opositores.

Quiere, en resumen, "refundar la política". "Los independientes estamos aquí para desinfectar la política de la suciedad en que se ha convertido", esgrime.