Aplazada al jueves la ceremonia de jura del cargo del nuevo presidente de RDC

Publicado 21/01/2019 13:07:08 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ceremonia de jura del cargo del nuevo presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha sido aplazada dos días y se celebrará finalmente el jueves, según ha informado su campaña.

"Las invitaciones están siendo preparadas. Tienen que ser enviadas hoy a las cancillerías y a ciertos jefes de Estado", ha dicho un colaborador de Tshisekedi, según ha informado el portal local de noticias Actualité.

En este sentido, el portavoz del presidente electo, Vidiye Tshimanga, ha confirmado motivos logísticos para el aplazamiento. "Acabamos de emitir las invitaciones", ha señalado, en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA.

El Tribunal Constitucional de RDC confirmó el domingo la victoria de Tshisekedi, rechazando así las acusaciones de otro de los candidatos, Martin Fayulu, de manipulación de los resultados de los comicios.

Tras ello, Fayulu rechazó el fallo del tribunal y se declaró ganador de las presidenciales del 30 de diciembre. "El Tribunal Constitucional acaba de confirmar que sirve a un régimen dictatorial al validar unos resultados que son falsos y al permitir que se produzca un golpe de Estado constitucional", dijo.

Fayulu, al que los sondeos daban como favorito, presentó un recurso por fraude ante el Tribunal Constitucional reclamando un recuento de los resultados oficiales, que daban como ganador al también opositor Tshisekedi, con el 38 por ciento de los votos.

La Comisión Electoral Independiente (CENI) anunció el 10 de enero la victoria de Tshisekedi, rápidamente rechazada por Fayulu, quien sospecha que el opositor habría llegado a un acuerdo con Kabila para un reparto del poder. El hecho de que los partidarios del presidente saliente se hayan hecho con la mayoría en la Asamblea no ha hecho sino acrecentar esa sospecha.

A pesar de que Emmanuel Ramazani Shadary, el candidato respaldado por Kabila, se hizo con el 24 por ciento de los votos en las presidenciales --quedando en tercer lugar--, la coalición gubernamental se hizo con más de 350 de los 500 escaños en el Parlamento.

Por su parte, la Conferencia Episcopal congoleña (CENCO) aseguró el mismo 10 de enero que según a los datos de que dispone obtenidos por sus observadores desplegados en todo el país durante la jornada electoral, Tshisekedi no fue el ganador, si bien no quiso desvelar quién sería. No obstante, fuentes diplomáticas que han visto los datos de la CENCO dijeron a Reuters que se trataría de Fayulu.

Así las cosas, Tshisekedi se encuentra atado durante su nuevo mandato a la espera de que Kabila, como se teme buena parte de la oposición y él mismo ha dejado entrever en entrevistas, decida presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales en 2023, donde ya no existirán los límites a su periodo de mandato.

Las elecciones presidenciales se celebraron finalmente el 30 de diciembre de 2018, dos años después de que concluyera el mandato de Kabila y tras varios aplazamientos. De hecho, aún deben celebrarse en Beni, Butembo y Yumbi, donde fueron aplazadas por el brote de ébola y la inseguridad.