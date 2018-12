Aplazado hasta mayo de 2019 el juicio contra Zuma por corrupción en un contrato de armas

REUTERS / POOL NEW - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Pietermaritzburg ha decidido aplazar hasta mayo de 2019 el juicio contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma por presunta corrupción en un contrato multimillonario de compra de armamento firmado en 1999, según ha informado la cadena de televisión local News24.

En una vista celebrada este viernes, el juez Mjabuliseni Madondo ha ordenado que los argumentos de la fiscalía a favor del procesamiento y los argumentos de la defensa de Zuma para pedir el archivo de la causa sean analizados en 2019. La Fiscalía Nacional y la defensa del exmandatario han acordado que la vista se reanude el 20 de mayo de 2019.

Antes de esa fecha, defensa y Fiscalía tendrán que remitir sus documentos, con la obligación de que los abogados de Zuma presenten sus escritos con la fecha límite del 18 de abril. La Fiscalía tendrá que haber presentado sus documentos y argumentos antes del 10 de mayo.

En la vista de este viernes, el abogado de Zuma, Michael Hellens, ha pedido que se acelere el proceso porque el expresidente no se encontraba bien. Antes de que concluyera la sesión, se ha registrado un corte de electricidad.

Zuma ha presentado una declaración jurada por la que solicita que se archive la investigación con el argumento de que está siendo víctima de una campaña orquestada por la Fiscalía para vincularle con la corrupción.

Thales, la empresa de armamento del contrato que se investiga, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Superior de KwaZulu-Natal para que se archive la investigación. La compañía, según News24, sostiene que no está teniendo un juicio justo por los retrasos no justificados y porque no se ha respetado su derecho a estar presente y a refutar las pruebas.

En 2017, Zuma expuso ante el fiscal Shaun Abrahams los argumentos por los que sostiene que no debe ser procesado pero el fiscal decidió mantener la investigación.

El exlíder del Congreso Nacional Africano (ANC) y expresidente del país afronta dos cargos de corrupción, uno de blanqueo de capitales, doce cargos de fraude por 783 pagos que habría recibido en el marco de ese contrato de armamento con Thales.

El contrato, conocido como Paquete de Requisitos Estratégicos de Defensa, fue un acuerdo de compra de armamento por valor de miles de millones de rands y se cerró en 1999.