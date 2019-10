Arabia Saudí asegura que no es responsable del ataque a un petrolero iraní en el mar Rojo

Publicado 13/10/2019 17:56:02 CET

RIAD, 13 Oct. (Reuters/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Adel al Yubeir, ha asegurado este domingo que su país no es responsable del ataque con misiles perpetrado el viernes contra un petrolero iraní en el mar Rojo.

"No nos comportamos así en absoluto. Así no es como funcionamos y no lo hemos hecho nunca", ha afirmado Al Yubeir en declaraciones a la prensa desde Riad. "La noticia no está completa. Esperemos y averigüemos lo que ocurrió antes de llegar a conclusiones", ha argumentado.

Este mismo domingo, el presidente ruso, Vladimir Puitin, ha señalado que no tiene ninguna información fiable sobre quién es el responsable del ataque del pasado 14 de septiembre contra dos importantes refinerías saudíes. Riad acusa a Irán del ataque, pero Teherán señala a las milicias huthis como autoras del lanzamiento de los misiles.

Putin viajará este mismo lunes a Arabia Saudí, en su primera visita al país en más de una década y ha destacado en declaraciones a medios árabes que Rusia podría mediar para rebajar las tensiones gracias a sus buenas relaciones con los países árabes y con Irán.

"Es un error hablar de culpas antes de que se sepa con seguridad quién está tras este ataque", ha afirmado Putin, quien ha recordado que ha accedido a ayudar en la investigación del ataque. "Al día siguiente le pregunté al jefe de los servicios secretos para el extranjero y al ministro de Defensa: 'no, no lo samemos'", ha explicado Putin en una entrevista con Al Arabiya, televisión pública saudí.

En cuanto al programa nuclear y balístico iraní, Putin ha apostado por "no unir estas cuestiones". "Se deberá hablar" de los misiles. "El programa de misiles es una cosa y el programa nuclear es otra cosa", ha argumentado.

Sobre Siria, Putin ha defendido el trabajo de la Comsión Constitucional que prepara un proyecto de Constitución para Siria y ha subrayado que el texto deberá garantizar los derechos de todas las creencias y etnias del país y ayudar así a poner fin a más de ocho años de guerra civil.

Putin ha destacado que la policía militar y los soldados rusos destinados en Siria "interactúan positivamente" con la población y ha explicado que la mayoría de los soldados rusos provienen de la región del norte del Cáucaso, de mayoría musulmana.