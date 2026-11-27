Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia han anunciado la muerte de dos supuestos "narcotraficantes" en una operación en el centro del país, antes de recalcar que los sospechosos intentaban introducir en territorio nacional "más de un millón de comprimidos psicotrópicos".

El Ministerio de Defensa argelino ha señalado que la operación, llevada a cabo el miércoles, se saldó con la muerte de estos presuntos traficantes, que "intentaron huir y se negaron a acatar las órdenes mientras trataban de introducir en el territorio nacional una cantidad considerable de comprimidos psicotrópicos del tipo pregabalina, que ascendía a más de un millón de unidades".

La pregabalina es un fármaco anticonvulsivo que se usa para aliviar el dolor neuropático, así como para aliviar el dolor de la neuropatía que puede ocurrir después de una lesión de la médula espinal y para tratar la fibromialgia. Algunos países la clasifican como una sustancia psicotrópica por sus efectos dependiendo de la cantidad de consumo.

"La operación también se saldó con la incautación de dos detectores de metales, dos vehículos todoterreno, dos teléfonos satelitales y dos equipos de transmisión", ha apuntado en un comunicado, en el que reafirma "la plena disposición" del Ejército a la hora de "hacer frente a estas redes criminales y frustrar sus viles intentos de inundar el país con estas sustancias venenosas".

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebboune, alertó a mediados de noviembre de que el país sufre una "inundación" de droga y adelantó que las autoridades atacarán el fenómeno en su "origen", que Argel identifica en Marruecos.

"La inundación de drogas en Argelia es una verdadera guerra contra nuestro pueblo y nuestra juventud, pero puede que nos veamos obligados a ir al origen de la fabricación de estas drogas, en el marco del derecho a la legítima defensa", dijo, tras afirmar en octubre que las drogas están siendo usadas como "un arma de guerra" contra el país africano.