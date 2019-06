Diez 'tories' se lanzan a la carrera para suceder a May al frente del partido y del Gobierno

Actualizado 10/06/2019 21:28:16 CET

Johnson, que defiende un Brexit con o sin acuerdo, es el favorito entre sus compañeros de partido

LONDRES, 10 (EUROPA PRESS)

La carrera para suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador y, por ende, del Gobierno ha arrancado este lunes de forma oficial con diez 'tories' como candidatos, si bien el ex alcalde de Londres y ex ministro de Exteriores Boris Johnson parte como favorito.

Los 'tories' han modificado las normas para elegir a su líder para esta ocasión, dada la gran cantidad de nombres que habían dado un paso al frente y a la premura para elegir al sucesor de May, habida cuenta de que el Brexit está previsto que se produzca el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo.

Los aspirantes han tenido que presentar el aval de ocho diputados antes de las 17.00 (hora local) de este lunes. Poco después, el Comité 1922, el órgano de gobierno del Partido Conservador, ha dado a conocer la lista definitiva, formada por diez candidatos.

Se esperaba que el diputado conservador Sam Gyimah compitiera por el liderazgo 'tory', pero poco antes de que se cerrara el plazo para presentar candidaturas ha anunciado que no lo hará porque cree que no tendrá "tiempo suficiente para conseguir apoyo" para su propuesta de celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit.

Una vez formalizadas las candidaturas, los 313 diputados conservadores realizarán una serie de votaciones el 13, 18, 19 y 20 de junio con las que irán despejando la carrera hasta que solo queden dos candidatos en liza.

Para poder pasar a la siguiente votación durante este proceso de primarias, habrá que tener al menos 16 votos en la primera votación y 32 en la segunda, según los últimos cambios introducidos. La decisión final la tomarán el 22 de junio los alrededor de 120.000 militantes del partido, si bien el ganador se dará a conocer cuatro semanas después, según BBC.

DIEZ CANDIDATOS

Johnson, al que hasta ahora los sondeos dan como favorito, ha publicado este lunes un artículo en el 'Daily Telegraph' en el que defiende sus planes de recortar impuestos a las empresas y elevar el umbral para la carga máxima del IRPF de las 50.000 libras actuales a las 80.000.

Por su parte, el actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, que también figura entre los preferidos, ha tratado de presentarse como la contraposición de Johnson durante el acto para lanzar su campaña. "Este es un momento extremadamente grave que requiere un líder serio y experimentado", ha sostenido.

Según Hunt, lo que necesita Reino Unido "es el arte de la negociación dura, no de la retórica vacía". Ha asegurado que hará todo lo posible para lograr un acuerdo para el Brexit, argumentando que la incapacidad de cumplir con lo decidido en el referéndum de 2016 ha puesto al partido y al país "en grave peligro".

"El liderazgo que ofrezco se basa en una simple verdad: sin Brexit no habrá Gobierno conservador y quizá ningún Partido Conservador", ha alertado, vaticinando que, si hay un adelanto electoral antes de cumplir con el Brexit, los 'tories' serán "aniquilados".

También se ha lanzado a la campaña el ex ministro para el Brexit Dominic Raab, quien ha prometido bajar los impuestos a los que cobran menos, frente a la propuesta de Johnson, ya que considera que con ella se reafirma la idea de que el Partido Conservador es el "partido de los privilegiados" y su cometido es "ayudar a los ricos".

"Soy un 'brexiteer' convencido con el plan, la disciplina y el enfoque para sacarnos para finales de octubre", ha defendido Raab, utilizando el término para referirse a los partidarios del Brexit.

El ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, otro de los aspirantes a reemplazar a May, se ha definido directamente como el candidato "anti Boris". "Estamos ante una elección fundamental (...) entre el Brexit de Boris y mi Brexit", ha planteado. "Creo que soy la única persona que puede vencerlo", ha afirmado en sus primeras declaraciones.

Por su parte, el ministro de Interior, Sajid Javid, se ha limitado a avanzar en Twitter su vídeo de campaña, que dará a conocer íntegramente en las próximas horas.

A ellos se suman los ministros de Salud, Mat Hancock; y Medio Ambiente, Michael Gove; la ex ministra de Trabajo Esther McVey; la antigua jefa del grupo conservador en Westminster Andrea Leadsom; y el diputado conservador Mark Harper.