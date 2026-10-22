Ascienden a más de 9.700 los casos y cerca de 4.700 los muertos por el brote de ébola en RDC

Trabajadores sanitarios en un centro de salud en Bunia, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado en mayo (archivo)
Trabajadores sanitarios en un centro de salud en Bunia, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado en mayo (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 13:22
Seguir en

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a más de 9.700 los casos y cerca de 4.700 los muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, que afecta ya a ocho provincias y tras la confirmación de contagios durante los últimos días por parte de Kenia y Nigeria.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en un comunicado que hasta la fecha hay confirmados 9.704 casos y 4.687 fallecidos, una cifra que incluye 67 contagios y 41 muertos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad total del 48,3%.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 1.041 personas hospitalizadas o en aislamiento, mientras que 2.595 han recibido el alta tras superar la enfermedad. La tasa de seguimiento de los contactos es del 79,7%, con casos detectados en las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Sur y Ubangi Norte.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado