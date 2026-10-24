Ascienden a ocho los muertos por un atentado en una iglesia en el centro de Jordania

Iglesia donde se produjo un tiroteo durante un funeral en la provincia de Karak, al sur de Jordania, el 23 de octubre de 2026 - Mohammad Abu Ghosh / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de fallecidos en el atentado perpetrado este viernes contra una iglesia en la gobernación jordana de Karak, en el centro-sur de Jordania, ha aumentado a ocho después de que uno de los heridos haya muerto este sábado mientras recibía tratamiento médico en el hospital militar Príncipe Ali.

El jefe del departamento de Cirugía del centro hospitalario, Mahmoud Sawalqa, ha indicado a la agencia de noticias Ammon que ocho heridos permanecen ingresados en sus instalaciones, dos de ellos en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos y conectados a respiradores tras someterse a intervenciones quirúrgicas de importancia. Los otros seis presentan lesiones leves o moderadas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas jordanas han informado la evacuación en helicóptero de ocho heridos a la Ciudad Médica Rey Hussein, siguiendo las directrices reales, mientras que otros tres han sido trasladados a un hospital privado.

En total, el ministro de Salud, Ibrahim al Badour, ha detallado que 27 personas continúan recibiendo asistencia médica en distintos centros sanitarios. Además de los ocho pacientes del hospital Príncipe Ali y los ocho de la Ciudad Médica Rey Hussein, cinco permanecen ingresados en el hospital gubernamental de Karak, tres en los hospitales Al Bashir y otros tres en el Hospital Italiano de Karak. Todos ellos se encuentran estables, salvo los dos pacientes críticos ya mencionados.

El ministro ha asegurado que los equipos médicos y de enfermería de los distintos centros continúan prestando la atención necesaria y supervisando la evolución de los heridos conforme a los protocolos establecidos.

En relación a la investigación de los hechos, la Dirección de Seguridad Pública no ha hecho por el momento confirmación alguna sobre la detención de la célula terrorista presuntamente implicada en el ataque. La cadena pública Al Mamlaka TV ha informado de que el dispositivo policial continúa activo, a la espera de información oficial sobre los avances de las pesquisas.

Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio despliegue en toda la gobernación de Karak, con decenas de puestos de control, aunque se han levantado algunos de los cortes de carretera establecidos el viernes. El perímetro de seguridad alrededor de la iglesia permanece cerrado mientras prosiguen las operaciones sobre el terreno.