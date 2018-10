Asesinada la golfista española Celia Barquín en un campo de golf de Estados Unidos

Actualizado 18/09/2018 18:16:17 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La golfista cántabra Celia Barquín Arozamena, de 22 años, ha sido hallada muerta en un campo de golf de la localidad estadounidense de Ames, situada en el estado de Iowa, y se investiga ya a un hombre por su presunto asesinato, según han informado las autoridades locales.

La Policía de Ames ha explicado en un comunicado que recibieron el aviso de una "circunstancia sospechosa" a las 10.24 (hora local) del lunes. Un grupo de golfistas había localizado una bolsa "sin nadie cerca", lo que llevó a los agentes a peinar la zona.

Los policías hallaron un cadáver "a cierta distancia" y las primeras investigaciones han permitido confirmar que esta persona, identificada como Celia Barquín, había sido "atacada". También se ha detenido a un sospechoso, Collin Daniel Richards, de 22 años, por un presunto delito de asesinato, según la nota oficial.

La golfista estudiaba actualmente en la Universidad Estatal de Iowa, que ha expresado sus condolencias en un comunicado en el que ha recordado los logros deportivos de la joven, entre los cuales figuran el campeonato de Europa. "Es una pérdida trágica y sin sentido de una joven con talento y de una aclamada estudiante", ha lamentado la presidenta de la universidad, Wendy Wintersteen.

La cántabra había ganado recientemente el Campeonato de Europa Absoluto Amateur y había sido nombrada 'Deportista del Año' de su universidad. Miembro habitual de los equipos nacionales españoles, proseguía su carrera deportiva y académica en este centro estadounidense tras formarse en España, informó la Real Federación Española de Golf.

Barquía comenzó a despuntar pronto al proclamarse subcampeona de España Benjamín en 2006 y campeona de España Infantil en 2010, e ingresó en la Escuela Nacional de Golf Blume en la promoción 2012-2013, avalada previamente por sus dos primeros triunfos internacionales en el Grand Prix de Chiberta en 2011 y 2012, victoria que volvió a repetir en 2013.

"Sobresaliente jugadora de equipo, donde aportaba en todo momento su indudable calidad, Celia Barquín contribuyó a ganar las medallas de bronce y plata en los Campeonatos de Europa Absolutos Femeninos por Equipos en 2015 y 2016, antesala de su gran éxito individual, concretado el pasado 28 de julio de 2018, cuando se proclamó brillante campeona de Europa individual", apuntó la RFEG.

En el campo eslovaco de Penati Golf Club, la cántabra se impuso con enorme brillantez a todas sus rivales, consiguiendo un título que habían conseguido anteriormente Carlota Ciganda (2004 y 208), Belén Mozo (2006), Luna Sobrón (2014) y María Parra (2015).

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” - ISU Athletics Director Jamie Pollard

??https://t.co/NmFiYlvvOV pic.twitter.com/qHVaqFE2jS