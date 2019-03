Atraca en la Estación Espacial Internacional la nave turística de Elon Musk

Actualizado 03/03/2019 13:36:42 CET

NUEVA YORK, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cápsula 'Crew Dragon' del multimillonario Elon Musk ha atracado este domingo sin incidentes en la Estación Espacial Internacional en un vuelo de ensayo de una nave cuya finalidad última es trasladar bajo contrato a astronautas y turistas al espacio.

"¡Captura confirmada! Después de 18 órbitas a la Tierra desde su lanzamiento, la nave 'Crew Dragon' de SpaceX ha atracado en la Estación Espacial Internacional con una 'captura suave' a las 5.51 (11.51, hora peninsular española) cuando la estación se encontraba justo al norte de Nueva Zelanda", ha informado la agencia espacial estadounidense, la NASA, a través de su cuenta en Twitter.

"Es la primera nave espacial construida y operada por una empresa privada destinada para transportar a personas que atraca en la Estación Espacial Internacional", subraya el proyecto comercial de la NASA en su propia cuenta de Twitter.

.@SpaceX’s #CrewDragon spacecraft has a special passenger. Ripley, an anthropomorphic test device, has sensors to gather data about what astronauts flying aboard the spacecraft would experience during future missions. Tune in to see @Space_Station views: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/47rxOzxG7P