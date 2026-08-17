Aumentan a más de 1.260 los muertos en Gaza por ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre

Tiendas de desplazados palestinos en la Franja de Gaza - Hadi Daoud/APA Images via ZUMA P / DPA

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos en la Franja de Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre con Israel ha aumentado este lunes a más de 1.260 y el número de heridos a cerca de 4.200, con cinco nuevos fallecidos en las últimas 48 horas y otros 18 heridos, según han informado las autoridades del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de que 1.265 personas han muerto y 4.198 han resultado heridas desde el alto el fuego, después de que los equipos de rescate hayan recuperado tres cuerpos y otras dos personas hayan muerto por ataques israelíes sobre el enclave.

Asimismo, otras 18 personas han resultado heridas y se ha podido rescatar a 813 palestinos en medio de las dificultades de los rescatistas y de las ambulancias para poder llegar a las víctimas, muchas de las cuales se encuentran bajo los escombros.

En total, según las cifras del Ministerio, el balance de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 asciende a 73.399, mientras que 174.310 personas han resultado heridas.