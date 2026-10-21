Aumentan a más de 1.530 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Daños en un edificio alcanzado por un bombardeo ejecutado el 20 de octubre de 2026 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Hashem Zimmo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de palestinos muertos a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde el acuerdo de alto el fuego pactado el 10 de octubre de 2025 ha aumentado a más de 1.530, incluidos siete durante el último día, según han denunciado este miércoles las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que durante las últimas 24 horas se han registrado siete muertos y 24 heridos, con lo que los totales desde el inicio del alto el fuego ascienden a 1.534 "mártires" y 5.486 heridos, a los que se suman 841 cuerpos recuperados de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Así, ha recalcado a través de un mensaje publicado en redes sociales que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.494 muertos y 175.604 heridos.

La cartera ha publicado además un segundo comunicado en el que ha alertado de que "la cantidad de combustible requerida para operar los generadores eléctricos de los hospitales se ha agotado" y ha advertido de que esto podría causar "el colapso inmediato y el deterioro mecánico" de estos aparatos, lo que afectaría a los principales departamentos de estos centros sanitarios.

En este sentido, ha recordado que ya ha emitido diversas alertas en los últimos meses por la "cantidad limitada" que está entrando a Gaza a causa de las restricciones israelíes, antes de pedir de nuevo a "todas las autoridades competentes" que "cumplan sus responsabilidades humanitarias eintervengan inmediatamente" para garantizar la entrada de lo necesario paa mantener operativos los generadores.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que el domingo mató en un bombardeo contra la ciudad de Gaza (norte) a un presunto miembro de las fuerzas especiales de Hamás identificado como Musa Abdelmuhamad Hamuda, a quien acusa de participar en un ataque con bomba contra un carro de combate en septiembre de 2025 que se saldó con la muerte de cuatro militares.