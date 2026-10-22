Autoridades de Abyei rebajan a más de 150 los muertos por el ataque achacado a Sudán a un mercado

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región de Abyei, en disputa entre Sudán y Sudán del Sur, han rebajado a más de 150 los muertos a causa de un ataque con dron perpetrado contra un mercado en esta zona, del cual han acusado al Ejército sudanés, sin que Jartum se haya pronunciado sobre el bombardeo.

El ministro interino de Información de Abyei, Yohana Akol Ngor, ha señalado que "el número total de muertos es de 153". "Ese es el número de cuerpos enterrados, si bien hay personas que siguen desaparecidas", ha especificado tras el ataque contra el mercado de Amiet, unos diez kilometros al norte de la ciudad de Abyei.

Asimismo, ha manifestado que un total de 30 personas se encuentran hospitalizadas, algunas de ellas en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente, según ha recogido la emisora sursudanesa Radio Tamazuj. Previamente, las autoridades locales elevaron a 220 el número de fallecidos.

Fuentes citadas por este medio han señalado que las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) usaban el mercado para obtener combustible para sus fuerzas, enfrentadas al Ejército de Sudán en la guerra civil desatada en abril de 2023, sin que por ahora haya confirmación oficial sobre este extremo.

El Gobierno sursudanés convocó el lunes al embajador de Sudán en Yuba para trasladar su "firme protesta" por el bombardeo y "sus implicaciones para la seguridad de los civiles y la estabilidad en Abyei", al tiempo que reclamó a Jartum que por el bombardeo y "sus implicaciones para la seguridad de los civiles y la estabilidad en Abyei".

El estatus de Abyei --donde está desplegada la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA)-- quedó en suspenso cuando Sudán del Sur declaró su independencia en el año 2011 y sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre ambos países por su importancia geoestratégica y sus reservas energéticas.

En principio, el futuro de la región debería haberse dilucidado según un referéndum estipulado en los históricos acuerdos de paz de 2005, que desembocaron en la independencia de Sudán del Sur, si bien los dgok dinka han imposibilitado el plebiscito al rechazar sin paliativos la participación de los nómadas miseriya en la consulta.

La propia UNISFA condenó "firmemente" el miércoles el ataque y resaltó que "los ataques contra civiles e infraestructura civil son inaceptables". Asimismo, dijo en redes sociales que sigue intentando verificar el número de víctimas y agregó que había movilizado equipos médicos para "evacuar a las víctimas" y "contener las llamas".