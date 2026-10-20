Las autoridades de Birmania publican nuevas fotografías de Aung San Suu Kyi durante su arresto domiciliario

Archivo - Una persona con una camiseta con la imagen de la antigua líder 'de facto' de Birmania y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi (archivo) - Peerapon Boonyakiat/SOPA Images / DPA - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades militares de Birmania han publicado en las últimas horas dos nuevas fotografías de la antigua líder 'de facto' y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, detenida tras el golpe de Estado de febrero de 2021, unas imágenes en las que se la ve recibiendo unos libros enviados por Carlos III de Inglaterra.

Las fotografías, publicadas a través de redes sociales por la portavoz de la Presidencia birmana, Jaing Jaing Soe, muestran a Suu Kyi, de 81 años y sobre la que hay poca información pública desde su arresto tras la asonada militar, recibiendo de manos de funcionarios del Ministerio del Interior dos libros -- y un sobre sellado enviados por el monarca británico.

Las autoridades birmanas garantizaron en julio a los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) que Suu Kyi se encuentra bien de salud, después de que la familia exigiera una prueba de vida ante la escasez de noticias sobre ella tras su puesta bajo arresto domiciliario en el marco de una amnistía aprobada días antes.

Tras ello, una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mantuvo un encuentro con ella a principios de agosto, tal y como confirmó el propio organismo. La Presidencia de Birmania publicó igualmente varias fotografías de la reunión.

Suu Kyi, detenida durante la asonada --dada tras la victoria de su partido en las elecciones celebradas en 2020-- fue condenada a un total de 33 años de prisión por diversos delitos, que van desde corrupción hasta fraude electoral, pasando por violar la ley de Secretos Oficiales, reducida posteriormente a 27 años de prisión.

La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).