Las autoridades de Gaza cifran en cerca de 74.500 los muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel

Daños materiales tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza el 20 de octubre de 2026 (archivo) - Hashem Zimmo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 74.500 los muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 1.500 desde el alto el fuego pactado en octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 74.498 muertos y 175.616 por ataques israelíes, una cifra que incluye 1.538 muertos y 5.498 heridos desde el 11 de octubre de 2025.

Así, ha especificado que durante las últimas 24 horas se han confirmado cuatro fallecidos y doce heridos, al tiempo que ha subrayado que a estos datos se suman la recuperación de 841 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.