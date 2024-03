Las autoridades nigerianas anuncian la liberación de los estudiantes secuestrados de Kuriga

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador ejecutivo del estado nigeriano de Kaduna, Uba Sani, ha anunciado este domingo la liberación de los, aproximadamente, 287 estudiantes secuestrados a principios de mes en la escuela de Kuriga.

"En el nombre de Dios el Benéfico, el Más Piadoso, deseo anunciar que nuestros niños de la escuela de Kuriga han sido liberados", ha hecho saber el gobernador en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

In the name of Allah the Beneficient, the Most Merciful, I wish to announce that our Kuriga school children have been released.



Our special appreciation goes to our dear President, Bola Ahmed Tinubu, GCFR for prioritizing the safety and security of Nigerians and particularly… pic.twitter.com/yGauTZt9BN