Las autoridades de Trípoli niegan haber perdido un avión en un ataque de las fuerzas de Haftar

Publicado 08/05/2019 17:23:54 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asentado en la capital de Libia, Trípoli, ha negado este miércoles haber perdido un avión, después de que las fuerzas leales al gobierno asentado en el este del país aseguraran haberlo derribado al sur de la ciudad.

El portavoz de la 'Operación Volcán de Ira', Mohamed Gununu, ha recalcado que la Fuerza Aérea no han perdido ningún avión desde el inicio de los enfrentamientos y ha acusado a las fuerzas del mariscal de campo Jalifa Haftar de inventarse el suceso.

Así, ha señalado que el objetivo de la noticia difundida el martes es afectar la gira por países europeos que inició durante la jornada el primer ministro del gobierno de unidad, Fayez Serraj, según ha informado el diario local 'The Libya Observer'.

El ejército liderado por Haftar divulgó imágenes en las que muestra a un supuesto piloto con sangre en la cara recibiendo tratamiento médico. En otra fotografía, un comandante del ENL, Abdulsalam al Hassi, aparece junto a este piloto.

En el vídeo, el hombre dice llamarse Jimmy Rees, o similar, dado que su respuesta no es del todo claro, y afirma ser "de Portugal". El Ministerio de Defensa del país europeo manifestó posteriormente no poder confirmar la nacionalidad del hombre pero aseguró que "no es un soldado portugués".

Un vecino de Gharyan, unos 80 kilómetros al sur de Trípoli, habló de una explosión tras el lanzamiento de un cohete contra el avión, que habría sido derribado en la cercana localidad de Al Hira. "Vi a las tropas del ENL capturar al piloto", declaró a la agencia Reuters.

Haftar lanzó una ofensiva a principios de abril sobre la capital, aunque sus fuerzas permanecen bloqueadas en el flanco sur. Más de 400 personas han perdido la vida en el marco de estos combates, que han forzado también a más de 50.000 personas a abandonar sus hogares, según un balance de la Organización Mundial de la Salud (OMS).