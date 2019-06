Un avión de Air India aterriza de emergencia en Londres por una amenaza

LONDRES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un avión de Air India ha realizado este jueves un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto londinense de Stansted, por una "amenaza de seguridad" que ha llevado al Ministerio de Defensa de Reino Unido a ordenar el despliegue varios cazas para tareas de escolta.

El avión había despegado de la ciudad india de Bombay y se dirigía a Newark, en Estados Unidos, pero tuvo que realizar un "aterrizaje preventivo" a medio camino por la amenaza, según la versión de Air India, recogida por la radiotelevisión pública BBC.

El Ministerio de Defensa británico ha asegurado que varios aviones Typhoon han escoltado al avión de Air India hasta que ha tocado pista.

El aeropuerto de Stansted también ha informado de este aterrizaje, aunque ha aclarado que tras las correspondientes medidas de precaución la pista está abierta y "plenamente operativa". "Pedimos perdón por las molestias causadas por este incidente y agradecemos la paciencia", ha publicado en Twitter.

#UPDATE Our runway has now re-opened and is fully operational following a precautionary landing of Air India flight.

We are sorry for any disruption caused by the incident and would like to thank you for your patience.