Bachelet, dispuesta a concurrir por un tercer mandato en Chile tras retirar su candidatura a dirigir la ONU

Archivo - Michelle Bachelet - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet ha manifestado este miércoles su disposición a concurrir por un tercer mandato apostando por la unidad de quienes quieren "progreso y no retroceso", unas declaraciones vertidas tras retirar a mediados de septiembre su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

"Yo creo que sí. Yo creo que sí", ha respondido entre risas al ser interpelada durante una entrevista de la Televisión Universidad de Concepción (TVU) con un "no hay segunda sin tercera".

La exdirigente socialista, que ha asegurado que en cualquier caso hará "todo lo posible, lo que esté en (sus) manos para buscar que haya unidad del progresismo", se ha mostrado así abierta a concurrir nuevamente por el Palacio de La Moneda aduciendo "terror" ante el retroceso en derechos alcanzados en los últimos años, especialmente para las mujeres, habida cuenta de que para ellas "ha sido más difícil, más lento".

"Entonces yo no (me) voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así. La verdad es que nunca he tejido. Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos", ha reiterado.

Bachelet, de 76 años, se ha referido asimismo sobre su candidatura para reemplazar a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU --cuyo mandato expira a finales de 2026-- y que retiró a mediados de septiembre.

Así, ha explicado que tomó esta decisión al percatarse de un "veto de facto" por parte de algunos estados miembro del Consejo de Seguridad, alegando que la estructura de poder del grupo de 15 países dificulta el avance de candidaturas independientes.

La expresidenta chilena (2014-2018) es actualmente presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, cuando fue reemplazada por el actual jefe de la oficina, Volker Turk; y la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013.