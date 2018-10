Bélgica niega presiones de Trump para que comprara sus cazas de combate F-35

Publicado 26/10/2018 11:18:13 CET

BRUSELAS, 26 Oct. (EURPOA PRESS) -

El primer ministro belga, Charles Michel, ha negado este viernes que la Administración de Donald Trump haya presionado a Bélgica para comprar los cazas de combate de nueva generación F-35 de Lockheed Martin, cuya adquisición se ha formalizado esta semana. Bélgica prevé adquirir 34 aparatos estadounidenses, los primeros de los cuáles se entregarán en 2023 por 3.800 millones de euros.

"No ha habido presión a la que hayamos cedido", ha defendido el jefe del Ejecutivo belga en una entrevista en la radio valona pública RTBF, en la que ha dejado claro que la adquisición del F-35 no se ha hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras recordar que "no será presidente durante 40 años".

Michel ha defendido que la elección se ha hecho en el marco de "un procedimiento objetivo, transparente" tras admitir escándalos de corrupción en el pasado en la adquisición de armamento y ha insistido en que el F-35, que sustituirá a los F-16 belgas, "era menos caro, mejor rendimiento y traerá retornos económicos" para la industria belga, al tiempo que ha recordado que el 30 por ciento de los componentes del aparato estadounidense se fabrican en Europa.

Así, ha insistido en que la oferta del Eurofighter "era más cara" y ha dejado claro que Francia no detalló "el precio" del caza Rafale de la empresa gala Dassault, tal y como le reclamó el Gobierno belga.

Michel ha insistido en que Bélgica habría tenido que pagar 600 millones de euros más "si hubiera comprado otro aparato", montante que destinará a proyectos de desarrollo de capacidades europeas, al tiempo que ha precisado que 360 millones de euros "están reservados" de cara a la participación posible de Bélgica en "el avión del futuro" que proyectan Alemania y Francia. "Queremos más información sobre este posible partenariado entre Alemania y Francia", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo belga ha dejado claro que la decisión de adquirir el F-35 "no es extravagante" dado que "la mayor parte de los europeos en el seno de la OTAN han elegido los F-35". "Pagaremos este avión muchos menos caro de lo que otros países europeos han pagado", se ha jactado.

Michel ha subrayado además que el Gobierno belga no ha tenido en cuenta la dimensión nuclear para decantarse por el F-35, al ser preguntado si el rechazo de Estados Unidos a acoplar sus bombas nucleares en aparatos que no son estadounidense ha pesado en la decisión. "Esta dimensión ha sido muy limitada en la elección. La capacidad nuclear no formaba parte de los criterios", ha subrayado.