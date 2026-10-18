Ben Gvir asegura que Netanyahu ha prometido a varios países europeos que no seguirá en el gobierno

Archivo - El líder del partido israelí Poder Judío, Itamar Ben Gvir (archivo) - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de extrema derecha israelí Poder Judío que lidera el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, ha asegurado este domingo en un comunicado oficial que el primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, ha prometido en secreto a varios gobiernos europeos que no estará en el próximo Gobierno israelí que se forme tras las elecciones del 27 de octubre.

"Veo estas cosas con gran tristeza. Hace mucho que escucho esas informaciones y rezaba para que no fueran ciertas", ha afirmado Ben Gvir, quien sostiene que Netanyahu ha dado garantías a ministros de Asuntos Exteriores y a cargos aún más altos de países europeos.

Ben Gvir ha advertido a Netanyahu de que no debe buscar legitimación política internacional ni interna a su costa. "No cuentes con la legitimiación de la izquierda. No cuentes con la izquierda, que lleva décadas tras de ti. Siempre te odiarán", ha argüido, según recoge el diario 'Yedioth Aharonot'.

Así, considera que el futuro político de Netanyahu depende de preservar la fortaleza de una coalición de derecha y no de incluid a partidos centristas. "Bibi (Netanyahu) necesita un Ben Gvir fuerte, no un (Gadi) Eisenkot fuerte", ha planteado en referencia al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y ahora dirigente político opositor.

La acusación de Ben Gvir se enmarca en una escalada entre Netanyahu y Ben Gvir sobre la composición del próximo gobierno. El jueves Netanyahu dijo que Defensa y Seguridad Nacional seguirán bajo control del Likud, lo que impediría a Ben Gvir su desado Ministerio de Defensa.