Bolsonaro dice que Brasil tomará todas las medidas "en el marco de la ley y la democracia" contra Venezuela y Cuba

Publicado 18/12/2018 23:56:53 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha afirmado este martes que tomará todas las medidas "en el marco de la ley y la democracia" para hacer frente a los gobiernos de Venezuela y Cuba.

"Todo lo que podamos hacer dentro de la legalidad y la democracia contra esos países, lo haremos", ha dicho, tal y como ha recogido el diario brasileño 'O Globo'.

Bolsonaro, que asumirá el cargo el 1 de enero de 2019, ha aplaudido en varias ocasiones la dictadura militar (1964-1985) y ha atacado verbalmente a Cuba y Venezuela, en un drástico giro de la política internacional brasileña entre 2003 y 2016.

El mandatario electo se ha pronunciado así sobre la decisión de Brasilia de no invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Bolsonaro, lo que fue anunciado el domingo por el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo.

Bolsonaro y Araújo han criticado abiertamente a Maduro en ocasiones anteriores y han destacado la acogida dada por Brasil a los venezolanos que han huido del país ante la crisis económica y política en la que se encuentra sumido.

"No invitamos al dictador cubano y al dictador venezolano. A fin de cuentas, es una fiesta de la democracia. Allí no existen elecciones, y cuando existen son sospechosas de fraude. Eso, a nosotros, no nos interesa", ha dicho Bolsonaro en sus declaraciones de este martes.

Asimismo, ha reiterado sus críticas a Cuba por el Programa Más Médicos, cancelado por La Habana tras las declaraciones de Bolsonaro, y ha asegurado que los doctores que participaban en el mismo eran agentes destinados a vigilar "el trabajo esclavo".

La Habana consideró al cancelar el programa en noviembre que "no es aceptable" que "se cuestione la dignidad, la profesionalidad y el altruismo" de los médicos cubanos, que desde su llegada a Brasil han atendido a más de 113 millones de pacientes en más de 3.600 localidades.