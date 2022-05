Bolsonaro dice que indultó al diputado que amenazó al Supremo fue para "dar un ejemplo" a los jueces

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado que indultó al diputado Daniel Silveira, condenado a ocho años prisión por amenazas e incitación a la violencia contra los jueces del Tribunal Supremo, para "dar ejemplo" a la corte.

"No interesa lo que él dijera, ejercí mi poder dentro de la Constitución para dar ejemplo al Tribunal Supremo, otorgando el indulto. Tenemos que respetar el resto de poderes, nunca temerles", ha dicho Bolsonaro durante un acto con congregaciones religiosas en Madureira, un barrio de Río de Janeiro.

Bolsonaro, que en anteriores ocasiones consideró abusiva la condena de Silveira, ha remarcado que "la libertad no tiene precio" y que incluso "vale más que la propia vida", informa el diario 'O Globo'.

"La libertad no tiene precio, vale más que la propia vida, no pude ver a este ciudadano ser condenado a nueve años de cárcel, cerrar su mandato, hacerle no elegible y ser multado por haberse expresado", ha dicho.

A finales de abril, Bolsonaro indultó a Silveira, uno de sus aliados en la Cámara de Representantes, en menos de 24 horas después de ser condenado a ocho años y nueve meses de cárcel por amenazas de muerte a los jueces del Supremo. El presidente brasileño justificó su decisión por los supuestos "excesos" de la corte.

El indulto libera a Silveira --del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués)-- de recalar en prisión, no así de la pena de inhabilitación para presentarse a un cargo público durante el tiempo que dure la sentencia. A su vez, deberá también hacer frente a la multa económica de cerca de 192.000 reales (37.800 euros).

A pesar de que Bolsonaro asegura que Silveira hizo uso de su derecho a la libertad de expresión, el juez del Supremo encargado de la causa, Alexandre de Moraes, que aquellas declaraciones "no son palabras en broma, sino graves amenazas", que "instigaban" al pueblo contra las instituciones.

Silveira, antiguo policía militar al que se le acumularon las investigaciones internas por su labor, estuvo varios meses en prisión preventiva después de que el año pasado publicara un vídeo en el que animaba a la población a no reconocer el Supremo y el Congreso, al mismo tiempo que pedía una intervención militar de las instituciones.