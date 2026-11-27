Collage de banderas en apoyo a Bolsonaro frente al hospital privado DF Star de Brasilia, donde está ingresado el exmandatario brasileño - Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro evoluciona "bien", según su hijo Carlos, de su atasco intestinal y de la neumonía por la que está recibiendo tratamiento en la unidad de cuidados intensivos del DF Star de Brasilia, pero sigue sin fecha de alta.

En una breve actualización publicada en redes sociales, Carlos Bolsonaro ha informado de que el intestino de su padre está "funcionando por sí solo" y "tolera bien la dieta líquida".

Jair Bolsonaro sigue no obstante "en tratamiento con medicamentos, antibióticos y fisioterapia" y por el momento "no tiene fecha de alta".

Hace unas horas, su mujer, Michelle, informaba también de cierta mejoría "a nivel de pruebas de laboratorio y radiología", siete días después de que se viera obligado a ingresar en el centro médico desde el arresto domiciliario en el que se encuentra, dada la condena de 27 años de cárcel que pesa sobre él por el intento de golpe de Estado de 2023.