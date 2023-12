Brasil "blinda" su frontera norte con Venezuela y Guyana tras el aumento de la tensión por el Esequibo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, ha informado este martes de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dio orden de "blindar" la frontera norte con Venezuela y Guyana tras el aumento de la tensión por la disputa de la región del Esequibo, rica en recursos naturales.

"Brasil no participará en un problema que es de Venezuela con Guyana", ha dicho también el ministro de Defensa, quien ha destacado que el viaje hace unos días del principal asesor de Lula en asuntos internacionales, Celso Amorim, a Caracas fue un "recado" de que el Gobierno brasileño no contempla una salida que no sea pacífica.

En respuesta a las demandas del presidente Lula, el Ministerio de Defensa ha doblado el número de efectivos en las fronteras, de 70.000 a 130.000, además de haber enviado una veintena de vehículos blindados, informa el portal G1.

Al respecto, Lula ya se pronunció antes de dejar Emiratos Árabes Unidos, donde estuvo participando en la cumbre del clima de Naciones Unidas. "Hay una cosa que América Latina no necesita en estos momentos: confusión. Lo que necesitamos es crecer para mejor la vida de nuestros pueblos (...) y no estar pensando en disputas. Espero que la sensatez prevalezca en Venezuela y en Guyana", dijo.