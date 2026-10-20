El brote de ébola en RDC supera las barreras de los 9.500 casos y los 4.600 muertos

Archivo - La variante Makona del virus del ébola cubre la superficie de una célula infectada. - NIAID - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado en mayo en República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya las barreras de los 9.500 casos y los 4.600 muertos, según el último balance oficial publicado por las autoridades, en plena expansión de la enfermedad, que un día antes afectó a una octava provincia del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su boletín que hasta la fecha se han detectado 9.552 contagios y 4.602 fallecidos, incluidos 97 casos y 41 muertos durante las 24 horas previas, con una tasa de letalidad del 48,2% desde el inicio del brote hace más de cinco meses.

Asimismo, ha detallado que 2.550 pacientes han recibido el alta tras superar la enfermedad, mientras que 937 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, con la tasa de seguimientos de los contactos en el 76,9%, a la baja durante las últimas semanas.

El INSP ha recalcado que la provincia de Ituri --una de las afectadas, junto con Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Sur y Ubangi Norte-- sigue siendo el epicentro con el 72,9% de los contagios totales, si bien durante el último día acumula solo el 43,3% de los casos, debido en parte al control relativo de la situación en la zona y a la expansión del brote a otros puntos del país.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el Departamento de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que "reconsideren viajar" a Kenia en una alerta emitida a causa de los "riesgos sanitarios" derivados de la confirmación de ocho casos de ébola en el país durante los últimos días, vinculados con el brote en RDC.

Kenia se convirtió en el segundo país --al margen de RDC-- en confirmar casos importados de ébola vinculados al citado brote, causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado. Uganda anunció el 28 de julio que estaba libre del virus tras confirmar dos muertos y 20 casos, relacionados igualmente con la situación en RDC.