El bufete de abogados del primer ministro de Malta dejará de vender pasaportes

Publicado 05/02/2020 15:19:13 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Malta ha anunciado este miércoles que Abela Abogados, el bufete que hasta enero estaba gestionado por el primer ministro del país, Robert Abela, y su mujer dejará de vender pasaportes en el marco de un polémico programa que permite conseguir este documento por inversiones de dinero en efectivo en Malta, ha informado el diario 'Times of Malta'.

En respuesta a una pregunta planteada por el diario local, un portavoz de la oficina del primer ministro ha confirmado que el bufete de abogados de Abela "no será un agente del Programa de Inversores Individuales (IIP)".

El portavoz del Ejecutivo maltés no ha concretado en qué fecha está previsto que el bufete de abogados del primer ministro y su mujer deje de servir como agente de expedición de pasaportes.

Abela ha dicho en reiteradas ocasiones, también antes de tomar posesión como primer ministro, que no tenía planeado que su bufete dejara de participar en el programa de pasaportes y que solo abordaría cambios en su funcionamiento si era estrictamente necesario.

La primera dama, Lydia Abela, que también es abogada, era uno de los agentes del programa de pasaportes por inversiones IIP pero decidió dejar su licencia cuando su marido asumió el cargo de jefe del Gobierno, en sustitución de Joseph Muscat, que presentó su dimisión en enero.

"El primer ministro continuará tomando todas las medidas necesarias sobre este programa, por el interés de nuestro país. No existe conflicto de intereses", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo maltés. Por su parte, el primer ministro de Malta, Robert Abela, ha contado al diario local que cree que su bufete de abogados dejó de actuar como agente IIP el 16 de enero, tres días después de que él asumiera el cargo de jefe de Gobierno.

"Realmente no puedo acordarme pero creo que fue el 16, pero lo que me gustaría que se tenga en mente es que gracias al IIP hay más de 20 proyectos inmobiliarios en curso", ha afirmado Abela, durante un acto de viviendas sociales. "No intentemos destruir las viviendas sociales, para las que el IIP ha sido un contribuyente principal", ha señalado.