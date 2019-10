Bukele se hace un 'selfie' en la ONU para ilustrar su discurso a favor de "la revolución digital"

Publicado 26/09/2019 21:09:21 CET

Considera que la Asamblea General es un formato "obsoleto" y proponer un "concurso de ideas" para resolver los problemas mundiales

NUEVA YORK, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha comenzado su intervención de este jueves ante la 74ª Asamblea General de la ONU con un 'selfie' para ilustrar un discurso a favor de la "revolución digital", instando a la organización internacional a abandonar un formato que ha considerado "obsoleto" y adaptarse a las nuevas tecnologías.

"Solo un segundo, si me permiten", ha dicho nada más subir a la tribuna para hacerse una fotografía con su móvil. "Estar aquí, ante ustedes, en esta Asamblea General, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto, la red más grande del mundo", ha explicado.

Bukele ha considerado que "ese formato de la Asamblea General se vuelve cada vez más obsoleto" porque obliga a los mandatarios a "dejar a sus familias, amigos y quehaceres diarios" para ir a nueva York a "una serie de reuniones de las que cada vez menos personas están pendientes". "Todos los discursos de jefes de Estado de esta semana tienen menos impacto que el vídeo de un 'youtuber' famoso", ha afirmado.

"No quiero que me malinterpreten", ha corregido para afirmar que "la ONU cumple un papel crucial". "Pero también tenemos que enfrentarnos con la realidad de que ya estamos llegando a un punto en donde los problemas que tenemos en frente nos sobrepasan" porque "las sociedades orgánicamente han avanzado pero Naciones Unidas no. Debemos cambiar, adaptarnos y aceptar el progreso", ha considerado.

Para empezar, ha propuesto cambiar la reunión presencial en Nueva York por "una serie de videoconferencias" o "enviar un vídeo de 15 minutos a una plataforma 'on line' de #UNGA para que cada uno de los representantes de todos los países lo puedan ver 'on demand', cuando les sea conveniente, y no tener que dejar de hacer las cosas importantes que requieren atención en sus países".

En un paso más, ha planteado "organizar un concurso de ideas" para que "millones de ciudadanos, 'millennials', 'centennials' y de cualquier edad, puedan ofrecer soluciones a los problemas de la pobreza, el hambre, cambio climático, enfermedades.. etc." y quienes ofrecieran las mejores soluciones podrían ser premiados con 10 millones de dólares. Sería como "abrir la caja de Pandora de la creatividad colectiva", ha afirmado.

Bukele ha asegurado que esta nueva forma de afrontar la política ya ha triunfado en El Salvador por su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 3 de febrero, en las que, según ha recordado, ganó 2llegando a millones de ciudadanos con un Facebook Live" mientras su rivales "hacían mítines con cientos de sus propios correliginarios".

"Algunos entenderán esto muy bien, otros aún no. Desafortunadamente, algunas rehúsan aceptar la nueva forma democrática de comunicación. La libertad de expresión con esteroides. Miles de millones de personas intercontectándose, todos con una opinión, todos con una solución, todos con una idea y todos con una voz", ha zanjado.