Bukele reclama a las maras que "dejen de matar" en el día más violento desde que llegó al cargo

Publicado 21/09/2019 15:41:09 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado una dura advertencia a los responsables de las maras que operan en el país después de que se haya registrado la jornada más violenta desde que llegó al cargo el pasado 1 de junio, con 17 asesinados, y ha asegurado a los salvadoreños que trabaja para que estén seguros.

En rueda de prensa a última hora del viernes junto a su gabinete de seguridad, Bukele ha explicado que había recibido informes de inteligencia de Centros Penales, de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) que apuntan a que "se dio la orden de incrementar los asesinatos".

"Nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad pero esto no corresponde a la delincuencia de nuestro país, aquí hay alguien detrás, o varios detrás, y los vamos a encontrar", ha prometido el mandatario, según el cual el Gobierno tiene información de que "se dio la orden que los homicidios tenían que incrementar la estadística", en niveles nunca vistos desde que llegó al cargo.

"No estamos jugando, esto va para todos los pandilleros: paren de matar ya o volvemos a poner la emergencia en los centros penales", ha advertido el presidente, insistiendo en que si no cesan las muertes los pandilleros no saldrán de las cárceles. "Los metemos al hoyo y no los vamos a sacar", ha asegurado.

Bukele, que ha hecho de la reducción del crimen y la delincuencia en el país su prioridad, ha aprovechado para enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "Pueblo salvadoreño, tengan la confianza que si hemos llegado a números históricos de baja en el porcentaje de homicidios, lo vamos a volver a lograr", les prometió, lamentando el "día atípico" y asegurando que el Gobierno no va a permitir que vuelva a ocurrir.

"Vamos a trabajar al 200 por ciento para que ustedes tengan seguridad y si el legislativo no está a la altura nosotros vamos a seguir trabajando", ha añadido, tras solicitar al Parlamento que apruebe los 91 millones de dólares para financiar la segunda fase del Plan Control Territorial con el que busca reducir la delincuencia.

Según la Policía Nacional, durante la jornada del viernes se han registrado 17 homicidios a nivel nacional, lo que lo convierte en la jornada más violenta desde el 1 de junio. El pasado 4 de septiembre se habían registrado doce homicidios en todo el país.