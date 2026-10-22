Chad denuncia cuatro muertos en un bombardeo de un dron contra una localidad cerca de la frontera con Sudán

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, durante la ceremonia en Yamena por el fin de la retirada de las tropas de Francia desplegadas en el país africano - PRESIDENCIA DE CHAD - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chad han denunciado la muerte de cuatro personas en un bombardeo perpetrado por un dron en una localidad situada cerca de la frontera con Sudán, un suceso del que se han desvinculado completamente, sin que por ahora esté claro quién estuvo detrás del bombardeo contra el país, afectado en varias ocasiones por la guerra entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El delegado del Gobierno en la provincia de Uadi Fira, Brahim Issa Galmai, ha apuntado que el ataque fue ejecutado el lunes contra Bamina y ha agregado que dejó cuatro muertos y catorce heridos. "Hemos venido a presentar nuestras condolencias en nombre del presidente de la República", ha agregado.

Asimismo, ha reclamado la apertura de una investigación para esclarecer la autoría, mientras que el portavoz del Gobierno chadiano, Gassim Chérif Mahamat, ha negado en declaraciones concedidas al portal de noticias Tchad Infos que el ataque fuera obra de las fuerzas de Chad.

"En contra de lo que indican algunas informaciones, no fue un dron del Ejército chadiano el que disparó contra la población", ha manifestado. "De hecho, es algo que ni siquiera resulta concebible. El Ejército chadiano no tiene ningún interés en disparar contra su propia población", ha zanjado.

Las autoridades de Chad han denunciado varios ataques ejecutados contra su territorio en el marco de la guerra en Sudán, declaraciones segudas por cruces de acusaciones entre el Ejército y las RSF sobre su responsabilidad en estos bombardeos.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.