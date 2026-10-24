Los 'chalecos amarillos' convocan un "tercer acto" de protestas para el próximo sábado en Francia

Manifestación en París - Simon Wohlfahrt/AFP/dpa

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de protesta francés de los 'chalecos amarillos' ha anunciado este sábado una nueva jornada de movilización masiva contra el Gobierno francés por el coste de la vida para el próximo sábado, 31 de octubre; un "tercer acto" de protestas tras las manifestaciones del pasado sábado y de esta misma jornada de nuevo con el presidente del país, Emmanuel Macron en el punto de mira.

La convocatoria denuncia la "deriva autoritaria" del Gobierno. "Nos manifestaremos por la libertad de manifestarnos y por todas nuestras libertades", han explicado los portavoces del grupo Benjamin Ball y Azelma Sigaux frente a un café en la plaza de la Bastilla durante la manifestación "contra el alto coste de la vida" y por las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria.

"Hay ira en este país" que "no se escucha", advierte un comunicado publicado el sábado por los 'chalecos amarillos' que denuncia además el "desprecio, la negativa a escuchar, las mentiras y la represión" del Gobierno.

Los 'chalecos amarillos' creen que "el gobierno intenta dividirnos". "Al criminalizar nuestro movimiento, quiere impedir el frente unido que está surgiendo. Nuestra respuesta es la unidad", han destacado antes de instar a crear "asambleas de convergencia en toda Francia" que reúnan a "estudiantes de secundaria, universitarios, 'chalecos amarillos', trabajadores, agricultores, jubilados,...".