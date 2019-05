Los 'chavistas' dan la réplica a Guaidó y se concentran en torno al Palacio de Miraflores

Publicado 01/05/2019 1:42:49 CET

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro se han concentrado en torno al Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de Venezuela, en Caracas, en respuesta a la movilización de la oposición en la capital y otras ciudades por el inicio de la 'Operación Libertad', cuyo objetivo es derrocar al dirigente bolivariano.

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, y el también líder opositor Leopoldo López, que ha sido liberado de su arrestado domiciliario por sus propios custodios, dieron inicio el martes a la 'Operación Libertad' asegurando que tienen el apoyo de "un grupo importante" de militares.

Guaidó y López han encabezado una gran marcha por Caracas que ha sido imitada en otras 65 ciudades venezolanas. La Guardia Nacional Bolivariana las ha reprimido con gases lacrimógenos y balas de goma dejando al menos un muerto, más de cien heridos y unos 25 detenidos en todo el país.

Ambos han abandonado la marcha capitalina --López rumbo a la Embajada de Chile, donde se ha refugiado con su familia en calidad de "huéspedes"--, no sin antes pedir a los venezolanos que se mantengan en movilización indefinida. Así, miles de personas siguen concentradas en distintas localidades a la espera de recibir instrucciones.

Maduro no ha dado la cara en todo el día, reaccionado solo en un 'tweet' en el que ha llamado a la "máxima movilización para asegurar la victoria de la paz". "He conversado con los comandantes de todas las REDI y ZODI (regiones militares) del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria", ha dicho.

Horas después, ya en la madrugada del miércoles (hora peninsular española), la oficina de prensa de Maduro ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de Twitter en el que se muestra a numerosas personas en torno al Palacio de Miraflores.

"Una vez más el valiente y digno pueblo de Venezuela derrota el golpe de Estado. Así está el Palacio de Miraflores en defensa de la Revolución Bolivariana y del presidente", ha indicado prensa presidencial, remachando el mensaje con la etiqueta #LealesSiempreTraidoresNunca.

Maduro recibió el martes el apoyo expreso del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que en una comparecencia pública ratificó la lealtad de la institución armada al líder 'chavista' y avisó a sus detractores de que los militares venezolanos están dispuestos a usar las armas para defender el 'statu quo'.

Según han revelado el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Pompeo y John Bolton, respectivamente, Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Mikel Moreno, y el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Rafael Hernández, habían acordado con Guaidó que dejarían caer a Maduro.

Bolton ha contado en rueda de prensa que estos tres altos cargos venezolanos se han echado atrás en el último minuto porque Cuba y Rusia, los principales aliados internacionales de Maduro, han alertado al presidente venezolano de las maniobras políticas en su contra.

Pompeo ha asegurado en CNN que Maduro estaba dispuesto a dimitir cuando se ha conocido el vídeo de Guaidó y López, pero Rusia le ha disuadido. El jefe de la diplomacia estadounidense ha detallado que el presidente venezolano tenía un avión en la pista esperando a que embarcara para llevarlo a La Habana.