Chile.- Bachelet convoca a nuevo encuentro de Unasur por crisis en Bolivia

Actualizado 22/09/2008 21:44:26 CET

SANTIAGO, 22 Sep. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Claudia Riquelme) -

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, quien encabeza también la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), ha convocado a una nueva reunión de los países miembros para tratar la crisis política de Bolivia, según confirmaron hoy las autoridades de Santiago de Chile.

La cita, que sucede al encuentro de emergencia celebrado el pasado 15 de septiembre en la capital chilena, se realizará este miércoles en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá lugar en la ciudadestadounidense.

No obstante, a diferencia del primer encuentro, la reunión de Unasur no contará con la asistencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien no concurrirá a la cita de la ONU.

Según informó hoy el diario chileno 'El Mercurio', la reunión de Unasur tendrá como principal objetivo repasar la evolución de los acuerdos adoptados en Santiago, entre los que se cuentan la conformación de una mesa de diálogo que reúna al Gobierno y a la oposición bolivianas y que también estará integrada por representantes de Unasur. En ese grupo de trabajo, la presidenta Bachelet estará representada por el embajador Juan Gabriel Valdés.

Desde La Paz, el Gobierno boliviano confirmó la asistencia delpresidente Evo Morales al encuentro de la ONU y también a la cita deUnasur.