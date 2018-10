China/UE.- Bruselas asegura que los 27 no han notificado ningún caso de productos lácteos contaminados de China

Actualizado 22/09/2008 19:25:53 CET

BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea aseguró hoy que no ha recibido "ninguna notificación de productos contaminados" procedentes de China por parte de los Veintisiete, ni de leche en polvo contaminada con melamina ni de productos derivados o que contengan leche para su fabricación.

No obstante, para extremar las precauciones, el Ejecutivo comunitario ha pedido a las autoridades chinas que le proporcionen "una confirmación de que los productos exportados a la Unión Europea no contienen leche contaminada" y, asimismo, suspendan "todas las exportaciones de productos compuestos que contengan leche a menos que tengan pruebas de que no están contaminados". Además, Bruselas ha pedido a Pekín que comparta toda su "información y datos disponibles" sobre los casos de productos contaminados con las instancias comunitarias.

Así lo explicó en rueda de prensa esta mañana la portavoz de Salud de la Comisión Europea, Nina Papadoulaki, quien recordó hoy de nuevo que "las importaciones de leche cruda, incluida la leche en polvo, o de productos lácteos procedentes de China no están permitidas en la Unión Europea debido a que China no tiene un plan aprobado para el control de residuos para la leche".

"Ninguna preparación de leche en polvo para bebés, al menos legalmente, ha sido importada en la UE" como tampoco "se está llevando a cabo ninguna importación de leche líquida" desde Europa a China, recalcó la portavoz, de acuerdo con la información de que dispone el Ejecutivo comunitario.

REFORZAR CONTROLES A PRODUCTOS COMPUESTOS

Mientras, en el caso de los "productos compuestos sólidos, como el pan o el chocolate que contienen productos derivados de la leche", la Comisión Europea ha reclamado a la industria agroalimentaria y a los Estados miembros "que refuercen su vigilancia cuando importen productos compuestos en la UE" procedentes de China. "Tanto las autoridades sanitarias como aduaneras han sido alertadas" en los Estados miembros puesto que son las responsables de la aplicación de la legislación comunitaria sobre importaciones, concluyó.

El número de niños enfermos en China por la leche en polvo adulterada con melamina asciende ya a 52.857, según las cifras hechas públicas hoy por el Ministerio de Salud, lo que supone un aumento de más del doble respecto a los cerca de 13.000 afectados que se había anunciado ayer. El número de fallecidos, mientras tanto, se mantiene en cuatro bebés.

Países como Canadá, además, ya han ordenado la retirada del mercado de los lácteos de Mengniu y Yili, las dos principales compañías del sector en China, después de que los análisis ofrecidos por las autoridades chinas indicaran que cerca del 10 por ciento de los productos de estas dos marcas presentaban trazas de melamina.